- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 345
Profit Trade:
1 867 (79.61%)
Loss Trade:
478 (20.38%)
Best Trade:
767.39 USD
Worst Trade:
-213.28 USD
Profitto lordo:
8 800.20 USD (448 252 pips)
Perdita lorda:
-4 895.70 USD (356 550 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (56.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
852.56 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.42%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
1 182 (50.41%)
Short Trade:
1 163 (49.59%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
4.71 USD
Perdita media:
-10.24 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 310.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 310.80 USD (9)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
24.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 310.80 USD (9.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.94% (1 310.80 USD)
Per equità:
52.34% (5 576.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|523
|EURJPY
|447
|GBPAUD
|417
|NZDUSD
|275
|AUDUSD
|239
|USDCNH
|99
|NZDCAD
|95
|USDCHF
|89
|GBPNZD
|67
|EURCHF
|64
|USDCAD
|22
|AUDCHF
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|630
|EURJPY
|334
|GBPAUD
|451
|NZDUSD
|379
|AUDUSD
|972
|USDCNH
|13
|NZDCAD
|286
|USDCHF
|760
|GBPNZD
|115
|EURCHF
|344
|USDCAD
|-421
|AUDCHF
|41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|23K
|EURJPY
|19K
|GBPAUD
|-36K
|NZDUSD
|17K
|AUDUSD
|34K
|USDCNH
|-957
|NZDCAD
|12K
|USDCHF
|21K
|GBPNZD
|7K
|EURCHF
|20K
|USDCAD
|-25K
|AUDCHF
|2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +767.39 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +56.04 USD
Massima perdita consecutiva: -1 310.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.19 × 169
|
Exness-Real18
|0.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
45%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
58
100%
2 345
79%
100%
1.79
1.67
USD
USD
52%
1:500