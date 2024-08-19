SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NICK KSKD_10YR TMGM666
Yui Ming Wan

NICK KSKD_10YR TMGM666

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 45%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 345
Profit Trade:
1 867 (79.61%)
Loss Trade:
478 (20.38%)
Best Trade:
767.39 USD
Worst Trade:
-213.28 USD
Profitto lordo:
8 800.20 USD (448 252 pips)
Perdita lorda:
-4 895.70 USD (356 550 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (56.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
852.56 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.42%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
1 182 (50.41%)
Short Trade:
1 163 (49.59%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
4.71 USD
Perdita media:
-10.24 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 310.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 310.80 USD (9)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
24.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 310.80 USD (9.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.94% (1 310.80 USD)
Per equità:
52.34% (5 576.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 523
EURJPY 447
GBPAUD 417
NZDUSD 275
AUDUSD 239
USDCNH 99
NZDCAD 95
USDCHF 89
GBPNZD 67
EURCHF 64
USDCAD 22
AUDCHF 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 630
EURJPY 334
GBPAUD 451
NZDUSD 379
AUDUSD 972
USDCNH 13
NZDCAD 286
USDCHF 760
GBPNZD 115
EURCHF 344
USDCAD -421
AUDCHF 41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 23K
EURJPY 19K
GBPAUD -36K
NZDUSD 17K
AUDUSD 34K
USDCNH -957
NZDCAD 12K
USDCHF 21K
GBPNZD 7K
EURCHF 20K
USDCAD -25K
AUDCHF 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +767.39 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +56.04 USD
Massima perdita consecutiva: -1 310.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 169
Exness-Real18
0.67 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.03.12 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 06:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 19:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 02:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 21:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 14:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 18:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 11:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 03:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 01:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 17:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 14:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NICK KSKD_10YR TMGM666
30USD al mese
45%
0
0
USD
10K
USD
58
100%
2 345
79%
100%
1.79
1.67
USD
52%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.