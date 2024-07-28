SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / A NONIM 5
Wahyu Prabowo

A NONIM 5

Wahyu Prabowo
0 inceleme
239 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -45%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 173
Kârla kapanan işlemler:
1 350 (62.12%)
Zararla kapanan işlemler:
823 (37.87%)
En iyi işlem:
584.76 USD
En kötü işlem:
-481.94 USD
Brüt kâr:
28 305.92 USD (298 965 pips)
Brüt zarar:
-28 151.61 USD (302 049 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (139.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
946.22 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
28.24%
Maks. mevduat yükü:
21.02%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
1 165 (53.61%)
Satış işlemleri:
1 008 (46.39%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
20.97 USD
Ortalama zarar:
-34.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-353.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 829.85 USD (13)
Aylık büyüme:
-10.40%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 606.92 USD
Maksimum:
3 779.91 USD (34.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.35% (3 779.91 USD)
Varlığa göre:
10.51% (359.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1560
XAUUSD 93
EURAUD 33
AUDJPY 32
USDCAD 28
AUDCAD 27
NZDJPY 27
CADJPY 24
CADCHF 23
GBPCAD 23
GBPCHF 22
EURGBP 20
EURCAD 20
GBPAUD 19
USDJPY 19
AUDCHF 19
USDCHF 18
AUDUSD 16
EURCHF 15
NZDUSD 13
AUDNZD 13
GBPUSD 13
NZDCHF 12
GBPJPY 12
SUMMARY 11
CHFJPY 11
EURNZD 11
EURJPY 11
GBPNZD 10
NZDCAD 9
USDSGD 6
XAGUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.3K
XAUUSD -369
EURAUD 604
AUDJPY -785
USDCAD -801
AUDCAD 629
NZDJPY -869
CADJPY -753
CADCHF -905
GBPCAD -725
GBPCHF 525
EURGBP -124
EURCAD -27
GBPAUD -574
USDJPY 372
AUDCHF -595
USDCHF -207
AUDUSD -16
EURCHF 284
NZDUSD 725
AUDNZD 90
GBPUSD 190
NZDCHF -232
GBPJPY -49
SUMMARY -573
CHFJPY -306
EURNZD 8
EURJPY -338
GBPNZD 560
NZDCAD 902
USDSGD 293
XAGUSD -73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 14K
XAUUSD -12K
EURAUD 6K
AUDJPY -3.1K
USDCAD -6.1K
AUDCAD 4.4K
NZDJPY -4.6K
CADJPY -2.5K
CADCHF -980
GBPCAD -2.3K
GBPCHF 1.2K
EURGBP 621
EURCAD -743
GBPAUD -2.5K
USDJPY 505
AUDCHF -1.3K
USDCHF -3K
AUDUSD -235
EURCHF 4.9K
NZDUSD 600
AUDNZD 2K
GBPUSD 1.1K
NZDCHF -1.1K
GBPJPY -119
SUMMARY 0
CHFJPY -1.2K
EURNZD 1.3K
EURJPY -53
GBPNZD 2.3K
NZDCAD 294
USDSGD 181
XAGUSD -588
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +584.76 USD
En kötü işlem: -482 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +139.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -353.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.12 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 1000
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 1240
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
ICMarketsSC-Live26
1.25 × 2234
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.32 × 445
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
76 daha fazla...
Follow Trend | Single OP | Compounding (+)

RR = 1 : 3

Consistent in 1 method.

It has been Tested and Proven to be profitable in the Long-Term.

There will be Loss & Profit days.

Have Fun & Let the money work.


İnceleme yok
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 22:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.11 23:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.08 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.08 11:03
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.16 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 16:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.09 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.03 05:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.02 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.28 04:28
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 1.13% of days out of 1243 days of the signal's entire lifetime.
