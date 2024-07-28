- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 173
Profit Trade:
1 350 (62.12%)
Loss Trade:
823 (37.87%)
Best Trade:
584.76 USD
Worst Trade:
-481.94 USD
Profitto lordo:
28 305.92 USD (298 965 pips)
Perdita lorda:
-28 151.61 USD (302 049 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (139.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
946.22 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
28.24%
Massimo carico di deposito:
21.02%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
1 165 (53.61%)
Short Trade:
1 008 (46.39%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
20.97 USD
Perdita media:
-34.21 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-353.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 829.85 USD (13)
Crescita mensile:
-10.40%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 606.92 USD
Massimale:
3 779.91 USD (34.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.35% (3 779.91 USD)
Per equità:
10.51% (359.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1560
|XAUUSD
|93
|EURAUD
|33
|AUDJPY
|32
|USDCAD
|28
|AUDCAD
|27
|NZDJPY
|27
|CADJPY
|24
|CADCHF
|23
|GBPCAD
|23
|GBPCHF
|22
|EURGBP
|20
|EURCAD
|20
|GBPAUD
|19
|USDJPY
|19
|AUDCHF
|19
|USDCHF
|18
|AUDUSD
|16
|EURCHF
|15
|NZDUSD
|13
|AUDNZD
|13
|GBPUSD
|13
|NZDCHF
|12
|GBPJPY
|12
|SUMMARY
|11
|CHFJPY
|11
|EURNZD
|11
|EURJPY
|11
|GBPNZD
|10
|NZDCAD
|9
|USDSGD
|6
|XAGUSD
|3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.3K
|XAUUSD
|-369
|EURAUD
|604
|AUDJPY
|-785
|USDCAD
|-801
|AUDCAD
|629
|NZDJPY
|-869
|CADJPY
|-753
|CADCHF
|-905
|GBPCAD
|-725
|GBPCHF
|525
|EURGBP
|-124
|EURCAD
|-27
|GBPAUD
|-574
|USDJPY
|372
|AUDCHF
|-595
|USDCHF
|-207
|AUDUSD
|-16
|EURCHF
|284
|NZDUSD
|725
|AUDNZD
|90
|GBPUSD
|190
|NZDCHF
|-232
|GBPJPY
|-49
|SUMMARY
|-573
|CHFJPY
|-306
|EURNZD
|8
|EURJPY
|-338
|GBPNZD
|560
|NZDCAD
|902
|USDSGD
|293
|XAGUSD
|-73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|-12K
|EURAUD
|6K
|AUDJPY
|-3.1K
|USDCAD
|-6.1K
|AUDCAD
|4.4K
|NZDJPY
|-4.6K
|CADJPY
|-2.5K
|CADCHF
|-980
|GBPCAD
|-2.3K
|GBPCHF
|1.2K
|EURGBP
|621
|EURCAD
|-743
|GBPAUD
|-2.5K
|USDJPY
|505
|AUDCHF
|-1.3K
|USDCHF
|-3K
|AUDUSD
|-235
|EURCHF
|4.9K
|NZDUSD
|600
|AUDNZD
|2K
|GBPUSD
|1.1K
|NZDCHF
|-1.1K
|GBPJPY
|-119
|SUMMARY
|0
|CHFJPY
|-1.2K
|EURNZD
|1.3K
|EURJPY
|-53
|GBPNZD
|2.3K
|NZDCAD
|294
|USDSGD
|181
|XAGUSD
|-588
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +584.76 USD
Worst Trade: -482 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +139.30 USD
Massima perdita consecutiva: -353.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 6
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live05
|0.48 × 31
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 1000
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 1240
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
ICMarketsSC-Live26
|1.25 × 2234
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.32 × 445
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
Follow Trend | Single OP | Compounding (+)
RR = 1 : 3
Consistent in 1 method.
It has been Tested and Proven to be profitable in the Long-Term.
There will be Loss & Profit days.
Have Fun & Let the money work.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
-45%
0
0
USD
USD
810
USD
USD
239
99%
2 173
62%
28%
1.00
0.07
USD
USD
82%
1:500