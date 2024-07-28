SegnaliSezioni
Wahyu Prabowo

A NONIM 5

Wahyu Prabowo
0 recensioni
239 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2021 -45%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 173
Profit Trade:
1 350 (62.12%)
Loss Trade:
823 (37.87%)
Best Trade:
584.76 USD
Worst Trade:
-481.94 USD
Profitto lordo:
28 305.92 USD (298 965 pips)
Perdita lorda:
-28 151.61 USD (302 049 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (139.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
946.22 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
28.24%
Massimo carico di deposito:
21.02%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
1 165 (53.61%)
Short Trade:
1 008 (46.39%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
20.97 USD
Perdita media:
-34.21 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-353.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 829.85 USD (13)
Crescita mensile:
-10.40%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 606.92 USD
Massimale:
3 779.91 USD (34.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.35% (3 779.91 USD)
Per equità:
10.51% (359.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1560
XAUUSD 93
EURAUD 33
AUDJPY 32
USDCAD 28
AUDCAD 27
NZDJPY 27
CADJPY 24
CADCHF 23
GBPCAD 23
GBPCHF 22
EURGBP 20
EURCAD 20
GBPAUD 19
USDJPY 19
AUDCHF 19
USDCHF 18
AUDUSD 16
EURCHF 15
NZDUSD 13
AUDNZD 13
GBPUSD 13
NZDCHF 12
GBPJPY 12
SUMMARY 11
CHFJPY 11
EURNZD 11
EURJPY 11
GBPNZD 10
NZDCAD 9
USDSGD 6
XAGUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.3K
XAUUSD -369
EURAUD 604
AUDJPY -785
USDCAD -801
AUDCAD 629
NZDJPY -869
CADJPY -753
CADCHF -905
GBPCAD -725
GBPCHF 525
EURGBP -124
EURCAD -27
GBPAUD -574
USDJPY 372
AUDCHF -595
USDCHF -207
AUDUSD -16
EURCHF 284
NZDUSD 725
AUDNZD 90
GBPUSD 190
NZDCHF -232
GBPJPY -49
SUMMARY -573
CHFJPY -306
EURNZD 8
EURJPY -338
GBPNZD 560
NZDCAD 902
USDSGD 293
XAGUSD -73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 14K
XAUUSD -12K
EURAUD 6K
AUDJPY -3.1K
USDCAD -6.1K
AUDCAD 4.4K
NZDJPY -4.6K
CADJPY -2.5K
CADCHF -980
GBPCAD -2.3K
GBPCHF 1.2K
EURGBP 621
EURCAD -743
GBPAUD -2.5K
USDJPY 505
AUDCHF -1.3K
USDCHF -3K
AUDUSD -235
EURCHF 4.9K
NZDUSD 600
AUDNZD 2K
GBPUSD 1.1K
NZDCHF -1.1K
GBPJPY -119
SUMMARY 0
CHFJPY -1.2K
EURNZD 1.3K
EURJPY -53
GBPNZD 2.3K
NZDCAD 294
USDSGD 181
XAGUSD -588
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +584.76 USD
Worst Trade: -482 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +139.30 USD
Massima perdita consecutiva: -353.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.12 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 1000
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 1240
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
ICMarketsSC-Live26
1.25 × 2234
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.32 × 445
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
76 più
Follow Trend | Single OP | Compounding (+)

RR = 1 : 3

Consistent in 1 method.

It has been Tested and Proven to be profitable in the Long-Term.

There will be Loss & Profit days.

Have Fun & Let the money work.


Non ci sono recensioni
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 22:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.11 23:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.08 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.08 11:03
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.16 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 16:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.09 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.03 05:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.02 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.28 04:28
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 1.13% of days out of 1243 days of the signal's entire lifetime.
