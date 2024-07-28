SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / A NONIM 5
Wahyu Prabowo

A NONIM 5

Wahyu Prabowo
0 avis
239 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2021 -45%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 173
Bénéfice trades:
1 350 (62.12%)
Perte trades:
823 (37.87%)
Meilleure transaction:
584.76 USD
Pire transaction:
-481.94 USD
Bénéfice brut:
28 305.92 USD (298 965 pips)
Perte brute:
-28 151.61 USD (302 049 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (139.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
946.22 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
29.30%
Charge de dépôt maximale:
21.02%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.04
Longs trades:
1 165 (53.61%)
Courts trades:
1 008 (46.39%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
20.97 USD
Perte moyenne:
-34.21 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-353.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 829.85 USD (13)
Croissance mensuelle:
-10.40%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 606.92 USD
Maximal:
3 779.91 USD (34.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.35% (3 779.91 USD)
Par fonds propres:
10.51% (359.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1560
XAUUSD 93
EURAUD 33
AUDJPY 32
USDCAD 28
AUDCAD 27
NZDJPY 27
CADJPY 24
CADCHF 23
GBPCAD 23
GBPCHF 22
EURGBP 20
EURCAD 20
GBPAUD 19
USDJPY 19
AUDCHF 19
USDCHF 18
AUDUSD 16
EURCHF 15
NZDUSD 13
AUDNZD 13
GBPUSD 13
NZDCHF 12
GBPJPY 12
SUMMARY 11
CHFJPY 11
EURNZD 11
EURJPY 11
GBPNZD 10
NZDCAD 9
USDSGD 6
XAGUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.3K
XAUUSD -369
EURAUD 604
AUDJPY -785
USDCAD -801
AUDCAD 629
NZDJPY -869
CADJPY -753
CADCHF -905
GBPCAD -725
GBPCHF 525
EURGBP -124
EURCAD -27
GBPAUD -574
USDJPY 372
AUDCHF -595
USDCHF -207
AUDUSD -16
EURCHF 284
NZDUSD 725
AUDNZD 90
GBPUSD 190
NZDCHF -232
GBPJPY -49
SUMMARY -573
CHFJPY -306
EURNZD 8
EURJPY -338
GBPNZD 560
NZDCAD 902
USDSGD 293
XAGUSD -73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 14K
XAUUSD -12K
EURAUD 6K
AUDJPY -3.1K
USDCAD -6.1K
AUDCAD 4.4K
NZDJPY -4.6K
CADJPY -2.5K
CADCHF -980
GBPCAD -2.3K
GBPCHF 1.2K
EURGBP 621
EURCAD -743
GBPAUD -2.5K
USDJPY 505
AUDCHF -1.3K
USDCHF -3K
AUDUSD -235
EURCHF 4.9K
NZDUSD 600
AUDNZD 2K
GBPUSD 1.1K
NZDCHF -1.1K
GBPJPY -119
SUMMARY 0
CHFJPY -1.2K
EURNZD 1.3K
EURJPY -53
GBPNZD 2.3K
NZDCAD 294
USDSGD 181
XAGUSD -588
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +584.76 USD
Pire transaction: -482 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +139.30 USD
Perte consécutive maximale: -353.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.12 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 1000
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 1240
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.25 × 2229
ICMarketsSC-Live14
1.32 × 445
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
76 plus...
Follow Trend | Single OP | Compounding (+)

RR = 1 : 3

Consistent in 1 method.

It has been Tested and Proven to be profitable in the Long-Term.

There will be Loss & Profit days.

Have Fun & Let the money work.


2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 22:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.11 23:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.08 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.08 11:03
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.16 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 16:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.09 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.03 05:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.02 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.28 04:28
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 1.13% of days out of 1243 days of the signal's entire lifetime.
