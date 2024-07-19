SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STEVE_T RLKS_8YR_M1_M2 TMGM492
Yui Ming Wan

STEVE_T RLKS_8YR_M1_M2 TMGM492

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 51%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 828
Kârla kapanan işlemler:
2 999 (78.34%)
Zararla kapanan işlemler:
829 (21.66%)
En iyi işlem:
1 567.13 USD
En kötü işlem:
-434.99 USD
Brüt kâr:
25 232.58 USD (803 892 pips)
Brüt zarar:
-14 984.58 USD (652 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (43.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 568.40 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.32
Alış işlemleri:
1 914 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 914 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
2.68 USD
Ortalama kâr:
8.41 USD
Ortalama zarar:
-18.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 442.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 442.39 USD (9)
Aylık büyüme:
1.70%
Yıllık tahmin:
18.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 374.12 USD (8.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.38% (2 374.12 USD)
Varlığa göre:
61.36% (12 586.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 1036
AUDCAD 760
EURJPY 435
GBPNZD 378
NZDUSD 278
AUDUSD 217
USDSGD 154
AUDNZD 143
AUDCHF 140
EURUSD 120
EURCHF 58
CADCHF 53
USDCAD 29
AUDJPY 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 1.3K
AUDCAD 1.6K
EURJPY 235
GBPNZD 890
NZDUSD 280
AUDUSD 2.2K
USDSGD 1K
AUDNZD 576
AUDCHF 704
EURUSD 720
EURCHF 504
CADCHF 703
USDCAD -650
AUDJPY 200
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -13K
AUDCAD 27K
EURJPY 5.9K
GBPNZD 45K
NZDUSD -17K
AUDUSD 35K
USDSGD 11K
AUDNZD 32K
AUDCHF 17K
EURUSD 16K
EURCHF 16K
CADCHF 9.4K
USDCAD -25K
AUDJPY -6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 567.13 USD
En kötü işlem: -435 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +43.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 442.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.20 × 162
Exness-Real18
1.25 × 4
İnceleme yok
2025.04.01 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 07:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 23:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 21:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 07:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 06:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 19:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 00:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 09:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
