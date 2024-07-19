SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

STEVE_T RLKS_8YR_M1_M2 TMGM492

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 51%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 828
Profit Trade:
2 999 (78.34%)
Loss Trade:
829 (21.66%)
Best Trade:
1 567.13 USD
Worst Trade:
-434.99 USD
Profitto lordo:
25 232.58 USD (803 892 pips)
Perdita lorda:
-14 984.58 USD (652 292 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (43.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 568.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.40%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.32
Long Trade:
1 914 (50.00%)
Short Trade:
1 914 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
2.68 USD
Profitto medio:
8.41 USD
Perdita media:
-18.08 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 442.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 442.39 USD (9)
Crescita mensile:
1.86%
Previsione annuale:
23.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 374.12 USD (8.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.38% (2 374.12 USD)
Per equità:
61.36% (12 586.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1036
AUDCAD 760
EURJPY 435
GBPNZD 378
NZDUSD 278
AUDUSD 217
USDSGD 154
AUDNZD 143
AUDCHF 140
EURUSD 120
EURCHF 58
CADCHF 53
USDCAD 29
AUDJPY 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 1.3K
AUDCAD 1.6K
EURJPY 235
GBPNZD 890
NZDUSD 280
AUDUSD 2.2K
USDSGD 1K
AUDNZD 576
AUDCHF 704
EURUSD 720
EURCHF 504
CADCHF 703
USDCAD -650
AUDJPY 200
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -13K
AUDCAD 27K
EURJPY 5.9K
GBPNZD 45K
NZDUSD -17K
AUDUSD 35K
USDSGD 11K
AUDNZD 32K
AUDCHF 17K
EURUSD 16K
EURCHF 16K
CADCHF 9.4K
USDCAD -25K
AUDJPY -6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 567.13 USD
Worst Trade: -435 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +43.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1 442.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.20 × 162
Exness-Real18
1.25 × 4
2025.04.01 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 07:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 23:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 21:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 07:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 06:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 19:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 00:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 09:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
