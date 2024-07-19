SignauxSections
Yui Ming Wan

STEVE_T RLKS_8YR_M1_M2 TMGM492

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 51%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 827
Bénéfice trades:
2 998 (78.33%)
Perte trades:
829 (21.66%)
Meilleure transaction:
1 567.13 USD
Pire transaction:
-434.99 USD
Bénéfice brut:
25 231.82 USD (803 776 pips)
Perte brute:
-14 984.58 USD (652 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (43.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 568.40 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.40%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.32
Longs trades:
1 913 (49.99%)
Courts trades:
1 914 (50.01%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
2.68 USD
Bénéfice moyen:
8.42 USD
Perte moyenne:
-18.08 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 442.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 442.39 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.95%
Prévision annuelle:
23.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 374.12 USD (8.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.38% (2 374.12 USD)
Par fonds propres:
61.36% (12 586.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 1035
AUDCAD 760
EURJPY 435
GBPNZD 378
NZDUSD 278
AUDUSD 217
USDSGD 154
AUDNZD 143
AUDCHF 140
EURUSD 120
EURCHF 58
CADCHF 53
USDCAD 29
AUDJPY 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 1.3K
AUDCAD 1.6K
EURJPY 235
GBPNZD 890
NZDUSD 280
AUDUSD 2.2K
USDSGD 1K
AUDNZD 576
AUDCHF 704
EURUSD 720
EURCHF 504
CADCHF 703
USDCAD -650
AUDJPY 200
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -13K
AUDCAD 27K
EURJPY 5.9K
GBPNZD 45K
NZDUSD -17K
AUDUSD 35K
USDSGD 11K
AUDNZD 32K
AUDCHF 17K
EURUSD 16K
EURCHF 16K
CADCHF 9.4K
USDCAD -25K
AUDJPY -6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 567.13 USD
Pire transaction: -435 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +43.69 USD
Perte consécutive maximale: -1 442.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.20 × 162
Exness-Real18
1.25 × 4
Aucun avis
