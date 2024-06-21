SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Visent01
Hung Wen Lin

Visent01

Hung Wen Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
121 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 35%
Swissquote-Live6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 979
Kârla kapanan işlemler:
2 308 (77.47%)
Zararla kapanan işlemler:
671 (22.52%)
En iyi işlem:
21.73 USD
En kötü işlem:
-72.47 USD
Brüt kâr:
4 597.18 USD (462 336 pips)
Brüt zarar:
-3 721.37 USD (367 547 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (164.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
229.02 USD (15)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
96.98%
Maks. mevduat yükü:
24.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
1 379 (46.29%)
Satış işlemleri:
1 600 (53.71%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
1.99 USD
Ortalama zarar:
-5.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-44.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-224.33 USD (5)
Aylık büyüme:
11.54%
Yıllık tahmin:
142.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
425.65 USD
Maksimum:
612.95 USD (22.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.98% (612.95 USD)
Varlığa göre:
29.09% (796.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2979
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 876
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 95K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.73 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +164.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Swissquote-Live1
0.00 × 2
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.03 × 38
AdmiralMarkets-Live3
0.24 × 280
中低頻交易 除非美元異常 原則上都能穩定成長
İnceleme yok
2025.05.08 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.12 23:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.19 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 14:38
80% of growth achieved within 31 days. This comprises 4.81% of days out of 644 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.15 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.18 22:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.02 22:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.13 03:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.06 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 423 days of the signal's entire lifetime.
