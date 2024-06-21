- Büyüme
İşlemler:
2 979
Kârla kapanan işlemler:
2 308 (77.47%)
Zararla kapanan işlemler:
671 (22.52%)
En iyi işlem:
21.73 USD
En kötü işlem:
-72.47 USD
Brüt kâr:
4 597.18 USD (462 336 pips)
Brüt zarar:
-3 721.37 USD (367 547 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (164.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
229.02 USD (15)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
96.98%
Maks. mevduat yükü:
24.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
1 379 (46.29%)
Satış işlemleri:
1 600 (53.71%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
1.99 USD
Ortalama zarar:
-5.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-44.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-224.33 USD (5)
Aylık büyüme:
11.54%
Yıllık tahmin:
142.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
425.65 USD
Maksimum:
612.95 USD (22.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.98% (612.95 USD)
Varlığa göre:
29.09% (796.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2979
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|876
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|95K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 35
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 2
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.03 × 38
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.24 × 280
中低頻交易 除非美元異常 原則上都能穩定成長
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
121
100%
2 979
77%
97%
1.23
0.29
USD
USD
29%
1:100