Trade:
2 979
Profit Trade:
2 308 (77.47%)
Loss Trade:
671 (22.52%)
Best Trade:
21.73 USD
Worst Trade:
-72.47 USD
Profitto lordo:
4 597.18 USD (462 336 pips)
Perdita lorda:
-3 721.37 USD (367 547 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (164.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
229.02 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
96.98%
Massimo carico di deposito:
24.46%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
1 379 (46.29%)
Short Trade:
1 600 (53.71%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
-5.55 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-44.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-224.33 USD (5)
Crescita mensile:
11.54%
Previsione annuale:
142.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
425.65 USD
Massimale:
612.95 USD (22.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.98% (612.95 USD)
Per equità:
29.09% (796.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2979
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|876
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|95K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +21.73 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +164.44 USD
Massima perdita consecutiva: -44.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 35
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 2
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.03 × 38
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.24 × 280
中低頻交易 除非美元異常 原則上都能穩定成長
