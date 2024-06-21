SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Visent01
Hung Wen Lin

Visent01

Hung Wen Lin
0 recensioni
Affidabilità
121 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 35%
Swissquote-Live6
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 979
Profit Trade:
2 308 (77.47%)
Loss Trade:
671 (22.52%)
Best Trade:
21.73 USD
Worst Trade:
-72.47 USD
Profitto lordo:
4 597.18 USD (462 336 pips)
Perdita lorda:
-3 721.37 USD (367 547 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (164.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
229.02 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
96.98%
Massimo carico di deposito:
24.46%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
1 379 (46.29%)
Short Trade:
1 600 (53.71%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
-5.55 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-44.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-224.33 USD (5)
Crescita mensile:
11.54%
Previsione annuale:
142.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
425.65 USD
Massimale:
612.95 USD (22.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.98% (612.95 USD)
Per equità:
29.09% (796.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2979
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 876
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 95K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.73 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +164.44 USD
Massima perdita consecutiva: -44.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Swissquote-Live1
0.00 × 2
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.03 × 38
AdmiralMarkets-Live3
0.24 × 280
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
中低頻交易 除非美元異常 原則上都能穩定成長
Non ci sono recensioni
2025.05.08 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.12 23:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.19 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 14:38
80% of growth achieved within 31 days. This comprises 4.81% of days out of 644 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.15 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.18 22:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.02 22:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.13 03:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.06 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 423 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Visent01
30USD al mese
35%
0
0
USD
3.3K
USD
121
100%
2 979
77%
97%
1.23
0.29
USD
29%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.