Hung Wen Lin

Visent01

Hung Wen Lin
0 avis
Fiabilité
121 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 35%
Swissquote-Live6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 979
Bénéfice trades:
2 308 (77.47%)
Perte trades:
671 (22.52%)
Meilleure transaction:
21.73 USD
Pire transaction:
-72.47 USD
Bénéfice brut:
4 597.18 USD (462 336 pips)
Perte brute:
-3 721.37 USD (367 547 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (164.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
229.02 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
96.98%
Charge de dépôt maximale:
24.46%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.43
Longs trades:
1 379 (46.29%)
Courts trades:
1 600 (53.71%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.29 USD
Bénéfice moyen:
1.99 USD
Perte moyenne:
-5.55 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-44.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-224.33 USD (5)
Croissance mensuelle:
11.76%
Prévision annuelle:
142.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
425.65 USD
Maximal:
612.95 USD (22.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.98% (612.95 USD)
Par fonds propres:
29.09% (796.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2979
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 876
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 95K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.73 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +164.44 USD
Perte consécutive maximale: -44.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Swissquote-Live1
0.00 × 2
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.03 × 38
AdmiralMarkets-Live3
0.24 × 280
中低頻交易 除非美元異常 原則上都能穩定成長
Aucun avis
2025.05.08 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.12 23:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.19 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 14:38
80% of growth achieved within 31 days. This comprises 4.81% of days out of 644 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.15 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.18 22:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.02 22:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.13 03:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.06 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 423 days of the signal's entire lifetime.
