SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Innolife 4
Mr Jirat Sittipakorn

Innolife 4

Mr Jirat Sittipakorn
0 inceleme
Güvenilirlik
82 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 99%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
796
Kârla kapanan işlemler:
571 (71.73%)
Zararla kapanan işlemler:
225 (28.27%)
En iyi işlem:
304.88 USD
En kötü işlem:
-302.55 USD
Brüt kâr:
9 548.77 USD (456 522 pips)
Brüt zarar:
-7 810.10 USD (536 392 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (212.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
452.11 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
51.03%
Maks. mevduat yükü:
18.79%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
3.34
Alış işlemleri:
521 (65.45%)
Satış işlemleri:
275 (34.55%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
2.18 USD
Ortalama kâr:
16.72 USD
Ortalama zarar:
-34.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-41.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-315.76 USD (4)
Aylık büyüme:
4.38%
Yıllık tahmin:
53.14%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
520.95 USD (13.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.37% (277.91 USD)
Varlığa göre:
8.56% (95.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 788
BTCUSD 7
XAUAUD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
BTCUSD -7
XAUAUD 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -7.8K
BTCUSD -72K
XAUAUD 152
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +304.88 USD
En kötü işlem: -303 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +212.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi.SVG-US10-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.59% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.21 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 23:59
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.74% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 00:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 12:20
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.81% of days out of 395 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.27 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 14:44
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.71% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 16:23
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.95% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.13 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.10 12:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Innolife 4
Ayda 30 USD
99%
0
0
USD
3.9K
USD
82
59%
796
71%
51%
1.22
2.18
USD
12%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.