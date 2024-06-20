SignauxSections
Mr Jirat Sittipakorn

Innolife 4

Mr Jirat Sittipakorn
0 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 99%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
796
Bénéfice trades:
571 (71.73%)
Perte trades:
225 (28.27%)
Meilleure transaction:
304.88 USD
Pire transaction:
-302.55 USD
Bénéfice brut:
9 548.77 USD (456 522 pips)
Perte brute:
-7 810.10 USD (536 392 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (212.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
452.11 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
51.03%
Charge de dépôt maximale:
18.79%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
3.34
Longs trades:
521 (65.45%)
Courts trades:
275 (34.55%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
2.18 USD
Bénéfice moyen:
16.72 USD
Perte moyenne:
-34.71 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-41.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-315.76 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.38%
Prévision annuelle:
53.14%
Algo trading:
59%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
520.95 USD (13.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.37% (277.91 USD)
Par fonds propres:
8.56% (95.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 788
BTCUSD 7
XAUAUD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
BTCUSD -7
XAUAUD 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -7.8K
BTCUSD -72K
XAUAUD 152
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +304.88 USD
Pire transaction: -303 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +212.10 USD
Perte consécutive maximale: -41.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi.SVG-US10-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.59% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.21 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 23:59
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.74% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 00:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 12:20
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.81% of days out of 395 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.27 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 14:44
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.71% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 16:23
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.95% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.13 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.10 12:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
