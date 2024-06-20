SegnaliSezioni
Mr Jirat Sittipakorn

Innolife 4

Mr Jirat Sittipakorn
0 recensioni
Affidabilità
82 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 99%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
796
Profit Trade:
571 (71.73%)
Loss Trade:
225 (28.27%)
Best Trade:
304.88 USD
Worst Trade:
-302.55 USD
Profitto lordo:
9 548.77 USD (456 522 pips)
Perdita lorda:
-7 810.10 USD (536 392 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (212.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
452.11 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
51.03%
Massimo carico di deposito:
18.79%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
3.34
Long Trade:
521 (65.45%)
Short Trade:
275 (34.55%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
2.18 USD
Profitto medio:
16.72 USD
Perdita media:
-34.71 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-41.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-315.76 USD (4)
Crescita mensile:
4.38%
Previsione annuale:
53.14%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
520.95 USD (13.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.37% (277.91 USD)
Per equità:
8.56% (95.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 788
BTCUSD 7
XAUAUD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
BTCUSD -7
XAUAUD 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.8K
BTCUSD -72K
XAUAUD 152
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +304.88 USD
Worst Trade: -303 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +212.10 USD
Massima perdita consecutiva: -41.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi.SVG-US10-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.59% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.21 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 23:59
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.74% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 00:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 12:20
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.81% of days out of 395 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.27 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 14:44
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.71% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 16:23
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.95% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.13 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.10 12:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copia

