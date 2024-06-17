SinyallerBölümler
Nguyen Diep Chau

UnicornFx GSS 68

Nguyen Diep Chau
0 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
1 / 21K USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 230%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 897
Kârla kapanan işlemler:
2 994 (76.82%)
Zararla kapanan işlemler:
903 (23.17%)
En iyi işlem:
497.14 USD
En kötü işlem:
-495.36 USD
Brüt kâr:
50 422.85 USD (352 157 pips)
Brüt zarar:
-23 282.63 USD (366 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (472.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 157.44 USD (29)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
36.99
Alış işlemleri:
2 123 (54.48%)
Satış işlemleri:
1 774 (45.52%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
6.96 USD
Ortalama kâr:
16.84 USD
Ortalama zarar:
-25.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-13.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-729.90 USD (2)
Aylık büyüme:
4.94%
Yıllık tahmin:
62.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
733.64 USD (3.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.19% (733.64 USD)
Varlığa göre:
30.36% (6 422.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDf 3897
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDf 27K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDf -12K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +497.14 USD
En kötü işlem: -495 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +472.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.04.18 13:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 11:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 18:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.13 01:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.12 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
