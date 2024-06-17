SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / UnicornFx GSS 68
Nguyen Diep Chau

UnicornFx GSS 68

Nguyen Diep Chau
0 avis
Fiabilité
95 semaines
1 / 22K USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 229%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 895
Bénéfice trades:
2 992 (76.81%)
Perte trades:
903 (23.18%)
Meilleure transaction:
497.14 USD
Pire transaction:
-495.36 USD
Bénéfice brut:
50 370.76 USD (351 958 pips)
Perte brute:
-23 282.63 USD (366 428 pips)
Gains consécutifs maximales:
72 (472.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 157.44 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.30%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
36.92
Longs trades:
2 121 (54.45%)
Courts trades:
1 774 (45.55%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
6.95 USD
Bénéfice moyen:
16.84 USD
Perte moyenne:
-25.78 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-13.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-729.90 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.83%
Prévision annuelle:
59.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
733.64 USD (3.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.19% (733.64 USD)
Par fonds propres:
30.36% (6 422.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDf 3895
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDf 27K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDf -13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +497.14 USD
Pire transaction: -495 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +472.07 USD
Perte consécutive maximale: -13.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.04.18 13:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 11:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 18:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.13 01:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.12 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
