Nguyen Diep Chau

UnicornFx GSS 68

Nguyen Diep Chau
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
1 / 21K USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 230%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 897
Profit Trade:
2 994 (76.82%)
Loss Trade:
903 (23.17%)
Best Trade:
497.14 USD
Worst Trade:
-495.36 USD
Profitto lordo:
50 422.85 USD (352 157 pips)
Perdita lorda:
-23 282.63 USD (366 428 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (472.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 157.44 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.30%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
36.99
Long Trade:
2 123 (54.48%)
Short Trade:
1 774 (45.52%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
6.96 USD
Profitto medio:
16.84 USD
Perdita media:
-25.78 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-13.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-729.90 USD (2)
Crescita mensile:
5.00%
Previsione annuale:
62.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
733.64 USD (3.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.19% (733.64 USD)
Per equità:
30.36% (6 422.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDf 3897
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDf 27K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDf -12K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +497.14 USD
Worst Trade: -495 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +472.07 USD
Massima perdita consecutiva: -13.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.04.18 13:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 11:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 18:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.13 01:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.12 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.