SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / UnicornFx GSS 60
Nguyen Diep Chau

UnicornFx GSS 60

Nguyen Diep Chau
0 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 66%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 569
Kârla kapanan işlemler:
2 686 (75.25%)
Zararla kapanan işlemler:
883 (24.74%)
En iyi işlem:
451.24 USD
En kötü işlem:
-415.01 USD
Brüt kâr:
30 016.96 USD (405 812 pips)
Brüt zarar:
-19 426.28 USD (417 962 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (72.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
486.23 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.23
Alış işlemleri:
1 803 (50.52%)
Satış işlemleri:
1 766 (49.48%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
2.97 USD
Ortalama kâr:
11.18 USD
Ortalama zarar:
-22.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-345.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 159.81 USD (18)
Aylık büyüme:
1.77%
Yıllık tahmin:
23.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 700.89 USD (5.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.36% (1 694.96 USD)
Varlığa göre:
41.25% (8 555.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDf 3569
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDf 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDf -12K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +451.24 USD
En kötü işlem: -415 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +72.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -345.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.04.27 21:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 15:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 03:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 10:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 12:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 08:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 12:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.28 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 20:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 17:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 12:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
UnicornFx GSS 60
Ayda 50 USD
66%
0
0
USD
21K
USD
95
100%
3 569
75%
100%
1.54
2.97
USD
41%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.