SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / UnicornFx GSS 60
Nguyen Diep Chau

UnicornFx GSS 60

Nguyen Diep Chau
0 avis
Fiabilité
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 66%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 569
Bénéfice trades:
2 686 (75.25%)
Perte trades:
883 (24.74%)
Meilleure transaction:
451.24 USD
Pire transaction:
-415.01 USD
Bénéfice brut:
30 016.96 USD (405 812 pips)
Perte brute:
-19 426.28 USD (417 962 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (72.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
486.23 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.84%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.23
Longs trades:
1 803 (50.52%)
Courts trades:
1 766 (49.48%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
2.97 USD
Bénéfice moyen:
11.18 USD
Perte moyenne:
-22.00 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-345.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 159.81 USD (18)
Croissance mensuelle:
1.92%
Prévision annuelle:
23.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 700.89 USD (5.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.36% (1 694.96 USD)
Par fonds propres:
41.25% (8 555.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDf 3569
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDf 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDf -12K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +451.24 USD
Pire transaction: -415 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +72.75 USD
Perte consécutive maximale: -345.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.04.27 21:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 15:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 03:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 10:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 12:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 08:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 12:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.28 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 20:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 17:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 12:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
UnicornFx GSS 60
50 USD par mois
66%
0
0
USD
21K
USD
95
100%
3 569
75%
100%
1.54
2.97
USD
41%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.