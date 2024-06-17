SegnaliSezioni
Nguyen Diep Chau

UnicornFx GSS 60

Nguyen Diep Chau
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 66%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 569
Profit Trade:
2 686 (75.25%)
Loss Trade:
883 (24.74%)
Best Trade:
451.24 USD
Worst Trade:
-415.01 USD
Profitto lordo:
30 016.96 USD (405 812 pips)
Perdita lorda:
-19 426.28 USD (417 962 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (72.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
486.23 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.84%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.23
Long Trade:
1 803 (50.52%)
Short Trade:
1 766 (49.48%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
2.97 USD
Profitto medio:
11.18 USD
Perdita media:
-22.00 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-345.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 159.81 USD (18)
Crescita mensile:
1.76%
Previsione annuale:
23.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 700.89 USD (5.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.36% (1 694.96 USD)
Per equità:
41.25% (8 555.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDf 3569
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDf 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDf -12K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +451.24 USD
Worst Trade: -415 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +72.75 USD
Massima perdita consecutiva: -345.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.04.27 21:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 15:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 03:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 10:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 12:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 08:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 12:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.28 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 20:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 17:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 12:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
