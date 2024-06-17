SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AUDCADM15
Anawat Klangarnnar

AUDCADM15

Anawat Klangarnnar
0 inceleme
Güvenilirlik
67 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 126%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 035
Kârla kapanan işlemler:
3 030 (75.09%)
Zararla kapanan işlemler:
1 005 (24.91%)
En iyi işlem:
150.01 USD
En kötü işlem:
-144.18 USD
Brüt kâr:
6 537.69 USD (403 276 pips)
Brüt zarar:
-4 051.08 USD (291 023 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (40.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
268.53 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
97.02%
Maks. mevduat yükü:
4.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
133
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
2 046 (50.71%)
Satış işlemleri:
1 989 (49.29%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
2.16 USD
Ortalama zarar:
-4.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 188.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 188.27 USD (13)
Aylık büyüme:
3.56%
Yıllık tahmin:
45.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 293.74 USD (36.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.23% (1 293.74 USD)
Varlığa göre:
28.84% (517.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 3796
AUDNZD 238
EURUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 89
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 98K
AUDNZD 14K
EURUSD -55
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +150.01 USD
En kötü işlem: -144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +40.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 188.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.44 × 327
Tickmill-Live09
0.65 × 20
LQDLtd-Live02
0.80 × 302
VantageInternational-Live 14
0.90 × 10
Exness-Real7
2.65 × 103
VantageInternational-Live 20
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
3.20 × 5
Exness-Real14
3.43 × 53
GoMarkets-Real 10
3.57 × 14
Exness-Real6
4.00 × 3
Tickmill-Live02
4.50 × 2
DooFintech-Live 5
5.00 × 1
Swissquote-Live6
5.79 × 19
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.