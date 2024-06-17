- Büyüme
İşlemler:
4 035
Kârla kapanan işlemler:
3 030 (75.09%)
Zararla kapanan işlemler:
1 005 (24.91%)
En iyi işlem:
150.01 USD
En kötü işlem:
-144.18 USD
Brüt kâr:
6 537.69 USD (403 276 pips)
Brüt zarar:
-4 051.08 USD (291 023 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (40.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
268.53 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
97.02%
Maks. mevduat yükü:
4.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
133
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
2 046 (50.71%)
Satış işlemleri:
1 989 (49.29%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
2.16 USD
Ortalama zarar:
-4.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 188.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 188.27 USD (13)
Aylık büyüme:
3.56%
Yıllık tahmin:
45.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 293.74 USD (36.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.23% (1 293.74 USD)
Varlığa göre:
28.84% (517.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3796
|AUDNZD
|238
|EURUSD
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|89
|EURUSD
|-1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|98K
|AUDNZD
|14K
|EURUSD
|-55
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +150.01 USD
En kötü işlem: -144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +40.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 188.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
LQDLLC-Live02
|0.44 × 327
Tickmill-Live09
|0.65 × 20
LQDLtd-Live02
|0.80 × 302
VantageInternational-Live 14
|0.90 × 10
Exness-Real7
|2.65 × 103
VantageInternational-Live 20
|3.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
|3.20 × 5
Exness-Real14
|3.43 × 53
GoMarkets-Real 10
|3.57 × 14
Exness-Real6
|4.00 × 3
Tickmill-Live02
|4.50 × 2
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
Swissquote-Live6
|5.79 × 19
İnceleme yok
