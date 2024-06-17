SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AUDCADM15
Anawat Klangarnnar

AUDCADM15

Anawat Klangarnnar
0 avis
Fiabilité
67 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 126%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 031
Bénéfice trades:
3 026 (75.06%)
Perte trades:
1 005 (24.93%)
Meilleure transaction:
150.01 USD
Pire transaction:
-144.18 USD
Bénéfice brut:
6 535.28 USD (402 887 pips)
Perte brute:
-4 051.08 USD (291 023 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (40.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
268.53 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
97.02%
Charge de dépôt maximale:
4.66%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
131
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.92
Longs trades:
2 042 (50.66%)
Courts trades:
1 989 (49.34%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
2.16 USD
Perte moyenne:
-4.03 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 188.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 188.27 USD (13)
Croissance mensuelle:
3.68%
Prévision annuelle:
44.71%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 293.74 USD (36.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.23% (1 293.74 USD)
Par fonds propres:
28.84% (517.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 3794
AUDNZD 236
EURUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 88
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 98K
AUDNZD 14K
EURUSD -55
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +150.01 USD
Pire transaction: -144 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +40.39 USD
Perte consécutive maximale: -1 188.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradingProInternational-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.44 × 327
Tickmill-Live09
0.65 × 20
LQDLtd-Live02
0.80 × 302
VantageInternational-Live 14
0.90 × 10
Exness-Real7
2.65 × 103
VantageInternational-Live 20
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
3.20 × 5
Exness-Real14
3.43 × 53
GoMarkets-Real 10
3.57 × 14
Exness-Real6
4.00 × 3
Tickmill-Live02
4.50 × 2
DooFintech-Live 5
5.00 × 1
Swissquote-Live6
5.79 × 19
Aucun avis
2025.09.23 01:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 12:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 06:01
No swaps are charged on the signal account
2025.07.20 07:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.15 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 02:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 01:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 06:13
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.