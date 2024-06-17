- Crescita
Trade:
4 035
Profit Trade:
3 030 (75.09%)
Loss Trade:
1 005 (24.91%)
Best Trade:
150.01 USD
Worst Trade:
-144.18 USD
Profitto lordo:
6 537.69 USD (403 276 pips)
Perdita lorda:
-4 051.08 USD (291 023 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (40.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
268.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
97.02%
Massimo carico di deposito:
4.76%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
2 046 (50.71%)
Short Trade:
1 989 (49.29%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
2.16 USD
Perdita media:
-4.03 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 188.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 188.27 USD (13)
Crescita mensile:
3.64%
Previsione annuale:
45.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 293.74 USD (36.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.23% (1 293.74 USD)
Per equità:
28.84% (517.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3796
|AUDNZD
|238
|EURUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|89
|EURUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|98K
|AUDNZD
|14K
|EURUSD
|-55
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +150.01 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +40.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1 188.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.44 × 327
|
Tickmill-Live09
|0.65 × 20
|
LQDLtd-Live02
|0.80 × 302
|
VantageInternational-Live 14
|0.90 × 10
|
Exness-Real7
|2.65 × 103
|
VantageInternational-Live 20
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|3.20 × 5
|
Exness-Real14
|3.43 × 53
|
GoMarkets-Real 10
|3.57 × 14
|
Exness-Real6
|4.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|4.50 × 2
|
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|5.79 × 19
