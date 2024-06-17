SegnaliSezioni
Anawat Klangarnnar

AUDCADM15

Anawat Klangarnnar
0 recensioni
Affidabilità
67 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 126%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 035
Profit Trade:
3 030 (75.09%)
Loss Trade:
1 005 (24.91%)
Best Trade:
150.01 USD
Worst Trade:
-144.18 USD
Profitto lordo:
6 537.69 USD (403 276 pips)
Perdita lorda:
-4 051.08 USD (291 023 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (40.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
268.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
97.02%
Massimo carico di deposito:
4.76%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
2 046 (50.71%)
Short Trade:
1 989 (49.29%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
2.16 USD
Perdita media:
-4.03 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 188.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 188.27 USD (13)
Crescita mensile:
3.64%
Previsione annuale:
45.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 293.74 USD (36.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.23% (1 293.74 USD)
Per equità:
28.84% (517.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 3796
AUDNZD 238
EURUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 89
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 98K
AUDNZD 14K
EURUSD -55
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +150.01 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +40.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1 188.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.44 × 327
Tickmill-Live09
0.65 × 20
LQDLtd-Live02
0.80 × 302
VantageInternational-Live 14
0.90 × 10
Exness-Real7
2.65 × 103
VantageInternational-Live 20
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
3.20 × 5
Exness-Real14
3.43 × 53
GoMarkets-Real 10
3.57 × 14
Exness-Real6
4.00 × 3
Tickmill-Live02
4.50 × 2
DooFintech-Live 5
5.00 × 1
Swissquote-Live6
5.79 × 19
2025.09.23 01:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 12:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 06:01
No swaps are charged on the signal account
2025.07.20 07:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.15 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 02:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 01:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 06:13
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AUDCADM15
30USD al mese
126%
0
0
USD
4.7K
USD
67
100%
4 035
75%
97%
1.61
0.62
USD
30%
1:500
Copia

