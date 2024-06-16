- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
462
Kârla kapanan işlemler:
300 (64.93%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (35.06%)
En iyi işlem:
195.90 USD
En kötü işlem:
-147.30 USD
Brüt kâr:
2 415.19 USD (330 038 pips)
Brüt zarar:
-2 255.71 USD (235 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (100.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
330.60 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
2.44%
Maks. mevduat yükü:
20.55%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
258 (55.84%)
Satış işlemleri:
204 (44.16%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
8.05 USD
Ortalama zarar:
-13.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-13.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-293.58 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.96%
Yıllık tahmin:
-11.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.89 USD
Maksimum:
580.67 USD (73.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.33% (48.92 USD)
Varlığa göre:
27.42% (26.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|USDJPY
|96
|EURUSD
|64
|BTCUSD
|41
|ETHUSD
|29
|GBPUSD
|23
|NZDUSD
|19
|US30
|14
|AUDCAD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|142
|USDJPY
|9
|EURUSD
|16
|BTCUSD
|9
|ETHUSD
|-11
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|4
|US30
|-13
|AUDCAD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.7K
|USDJPY
|930
|EURUSD
|2K
|BTCUSD
|89K
|ETHUSD
|-6.6K
|GBPUSD
|510
|NZDUSD
|521
|US30
|-1.3K
|AUDCAD
|318
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +195.90 USD
En kötü işlem: -147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +100.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SGAdvisoryLtd-Live
|0.00 × 1
|
Brickhill-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 7
|
InstaForex-HongKong.com
|0.00 × 1
|
LiteForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
Trading.com-Real 17
|0.06 × 72
|
HIG-Real Accounts 2 Server
|0.17 × 23
|
JustForex-Live
|0.18 × 303
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
JFD-Live
|0.43 × 75
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.50 × 2
|
Swissquote-Real1
|0.50 × 8
|
AxisCapital-Live
|0.50 × 24
|
ICMarkets-Live3
|0.53 × 9259
|
ICMarkets-Live20
|0.54 × 84
|
UniverseWheel-Live
|0.64 × 126
|
ICMarketsSC-Live24
|0.66 × 59
|
ICMarkets-Live01
|0.72 × 53803
|
TitanFX-02
|0.75 × 8
|
Armada-Live
|0.76 × 4223
|
ICMarkets-Live04
|0.77 × 85358
|
ICMarkets-Live02
|0.79 × 10803
|
ICMarkets-Live19
|0.79 × 222
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
70%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
66
100%
462
64%
2%
1.07
0.35
USD
USD
33%
1:500