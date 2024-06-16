SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold trad sc
Parada Soikam

Gold trad sc

Parada Soikam
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 70%
ICMarkets-Live04
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
462
Kârla kapanan işlemler:
300 (64.93%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (35.06%)
En iyi işlem:
195.90 USD
En kötü işlem:
-147.30 USD
Brüt kâr:
2 415.19 USD (330 038 pips)
Brüt zarar:
-2 255.71 USD (235 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (100.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
330.60 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
2.44%
Maks. mevduat yükü:
20.55%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
258 (55.84%)
Satış işlemleri:
204 (44.16%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
8.05 USD
Ortalama zarar:
-13.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-13.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-293.58 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.96%
Yıllık tahmin:
-11.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.89 USD
Maksimum:
580.67 USD (73.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.33% (48.92 USD)
Varlığa göre:
27.42% (26.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 162
USDJPY 96
EURUSD 64
BTCUSD 41
ETHUSD 29
GBPUSD 23
NZDUSD 19
US30 14
AUDCAD 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 142
USDJPY 9
EURUSD 16
BTCUSD 9
ETHUSD -11
GBPUSD 3
NZDUSD 4
US30 -13
AUDCAD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.7K
USDJPY 930
EURUSD 2K
BTCUSD 89K
ETHUSD -6.6K
GBPUSD 510
NZDUSD 521
US30 -1.3K
AUDCAD 318
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +195.90 USD
En kötü işlem: -147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +100.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SGAdvisoryLtd-Live
0.00 × 1
Brickhill-Live
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 7
InstaForex-HongKong.com
0.00 × 1
LiteForex-Cent.com
0.00 × 1
Trading.com-Real 17
0.06 × 72
HIG-Real Accounts 2 Server
0.17 × 23
JustForex-Live
0.18 × 303
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
JFD-Live
0.43 × 75
OracleFinanceInternational-Live
0.50 × 2
Swissquote-Real1
0.50 × 8
AxisCapital-Live
0.50 × 24
ICMarkets-Live3
0.53 × 9259
ICMarkets-Live20
0.54 × 84
UniverseWheel-Live
0.64 × 126
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 59
ICMarkets-Live01
0.72 × 53803
TitanFX-02
0.75 × 8
Armada-Live
0.76 × 4223
ICMarkets-Live04
0.77 × 85358
ICMarkets-Live02
0.79 × 10803
ICMarkets-Live19
0.79 × 222
367 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 17:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.06 06:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.25 19:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.24 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.16 05:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.14 20:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.06 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.03 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold trad sc
Ayda 30 USD
70%
0
0
USD
1.6K
USD
66
100%
462
64%
2%
1.07
0.35
USD
33%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.