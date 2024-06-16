Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SGAdvisoryLtd-Live 0.00 × 1 Brickhill-Live 0.00 × 2 Alpari-Standard1 0.00 × 1 FBS-Real-4 0.00 × 7 InstaForex-HongKong.com 0.00 × 1 LiteForex-Cent.com 0.00 × 1 Trading.com-Real 17 0.06 × 72 HIG-Real Accounts 2 Server 0.17 × 23 JustForex-Live 0.18 × 303 ICMarkets-Live16 0.36 × 11 ICMarketsSC-Live20 0.40 × 5 JFD-Live 0.43 × 75 OracleFinanceInternational-Live 0.50 × 2 Swissquote-Real1 0.50 × 8 AxisCapital-Live 0.50 × 24 ICMarkets-Live3 0.53 × 9259 ICMarkets-Live20 0.54 × 84 UniverseWheel-Live 0.64 × 126 ICMarketsSC-Live24 0.66 × 59 ICMarkets-Live01 0.72 × 53803 TitanFX-02 0.75 × 8 Armada-Live 0.76 × 4223 ICMarkets-Live04 0.77 × 85358 ICMarkets-Live02 0.79 × 10803 ICMarkets-Live19 0.79 × 222 367 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou