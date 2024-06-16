SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold trad sc
Parada Soikam

Gold trad sc

Parada Soikam
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 70%
ICMarkets-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
462
Bénéfice trades:
300 (64.93%)
Perte trades:
162 (35.06%)
Meilleure transaction:
195.90 USD
Pire transaction:
-147.30 USD
Bénéfice brut:
2 415.19 USD (330 038 pips)
Perte brute:
-2 255.71 USD (235 450 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (100.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
330.60 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
2.44%
Charge de dépôt maximale:
20.55%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
258 (55.84%)
Courts trades:
204 (44.16%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
8.05 USD
Perte moyenne:
-13.92 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-13.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-293.58 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.03%
Prévision annuelle:
36.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.89 USD
Maximal:
580.67 USD (73.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.33% (48.92 USD)
Par fonds propres:
27.42% (26.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 162
USDJPY 96
EURUSD 64
BTCUSD 41
ETHUSD 29
GBPUSD 23
NZDUSD 19
US30 14
AUDCAD 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 142
USDJPY 9
EURUSD 16
BTCUSD 9
ETHUSD -11
GBPUSD 3
NZDUSD 4
US30 -13
AUDCAD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.7K
USDJPY 930
EURUSD 2K
BTCUSD 89K
ETHUSD -6.6K
GBPUSD 510
NZDUSD 521
US30 -1.3K
AUDCAD 318
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +195.90 USD
Pire transaction: -147 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +100.57 USD
Perte consécutive maximale: -13.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SGAdvisoryLtd-Live
0.00 × 1
Brickhill-Live
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 7
InstaForex-HongKong.com
0.00 × 1
LiteForex-Cent.com
0.00 × 1
Trading.com-Real 17
0.06 × 72
HIG-Real Accounts 2 Server
0.17 × 23
JustForex-Live
0.18 × 303
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
JFD-Live
0.43 × 75
OracleFinanceInternational-Live
0.50 × 2
Swissquote-Real1
0.50 × 8
AxisCapital-Live
0.50 × 24
ICMarkets-Live3
0.53 × 9259
ICMarkets-Live20
0.54 × 84
UniverseWheel-Live
0.64 × 126
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 59
ICMarkets-Live01
0.72 × 53803
TitanFX-02
0.75 × 8
Armada-Live
0.76 × 4223
ICMarkets-Live04
0.77 × 85358
ICMarkets-Live02
0.79 × 10803
ICMarkets-Live19
0.79 × 222
367 plus...
Aucun avis
2025.09.25 17:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.06 06:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.25 19:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.24 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.16 05:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.14 20:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.06 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.03 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold trad sc
30 USD par mois
70%
0
0
USD
1.6K
USD
66
100%
462
64%
2%
1.07
0.35
USD
33%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.