Trade:
462
Profit Trade:
300 (64.93%)
Loss Trade:
162 (35.06%)
Best Trade:
195.90 USD
Worst Trade:
-147.30 USD
Profitto lordo:
2 415.19 USD (330 038 pips)
Perdita lorda:
-2 255.71 USD (235 450 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (100.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
330.60 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
2.44%
Massimo carico di deposito:
20.55%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
258 (55.84%)
Short Trade:
204 (44.16%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
8.05 USD
Perdita media:
-13.92 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-13.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-293.58 USD (3)
Crescita mensile:
3.03%
Previsione annuale:
36.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.89 USD
Massimale:
580.67 USD (73.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.33% (48.92 USD)
Per equità:
27.42% (26.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|USDJPY
|96
|EURUSD
|64
|BTCUSD
|41
|ETHUSD
|29
|GBPUSD
|23
|NZDUSD
|19
|US30
|14
|AUDCAD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|142
|USDJPY
|9
|EURUSD
|16
|BTCUSD
|9
|ETHUSD
|-11
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|4
|US30
|-13
|AUDCAD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.7K
|USDJPY
|930
|EURUSD
|2K
|BTCUSD
|89K
|ETHUSD
|-6.6K
|GBPUSD
|510
|NZDUSD
|521
|US30
|-1.3K
|AUDCAD
|318
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +195.90 USD
Worst Trade: -147 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +100.57 USD
Massima perdita consecutiva: -13.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SGAdvisoryLtd-Live
|0.00 × 1
|
Brickhill-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 7
|
InstaForex-HongKong.com
|0.00 × 1
|
LiteForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
Trading.com-Real 17
|0.06 × 72
|
HIG-Real Accounts 2 Server
|0.17 × 23
|
JustForex-Live
|0.18 × 303
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
JFD-Live
|0.43 × 75
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.50 × 2
|
Swissquote-Real1
|0.50 × 8
|
AxisCapital-Live
|0.50 × 24
|
ICMarkets-Live3
|0.53 × 9259
|
ICMarkets-Live20
|0.54 × 84
|
UniverseWheel-Live
|0.64 × 126
|
ICMarketsSC-Live24
|0.66 × 59
|
ICMarkets-Live01
|0.72 × 53803
|
TitanFX-02
|0.75 × 8
|
Armada-Live
|0.76 × 4223
|
ICMarkets-Live04
|0.77 × 85358
|
ICMarkets-Live02
|0.79 × 10803
|
ICMarkets-Live19
|0.79 × 222
