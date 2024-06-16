SegnaliSezioni
Parada Soikam

Gold trad sc

Parada Soikam
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 70%
ICMarkets-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
462
Profit Trade:
300 (64.93%)
Loss Trade:
162 (35.06%)
Best Trade:
195.90 USD
Worst Trade:
-147.30 USD
Profitto lordo:
2 415.19 USD (330 038 pips)
Perdita lorda:
-2 255.71 USD (235 450 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (100.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
330.60 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
2.44%
Massimo carico di deposito:
20.55%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
258 (55.84%)
Short Trade:
204 (44.16%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
8.05 USD
Perdita media:
-13.92 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-13.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-293.58 USD (3)
Crescita mensile:
3.03%
Previsione annuale:
36.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.89 USD
Massimale:
580.67 USD (73.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.33% (48.92 USD)
Per equità:
27.42% (26.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 162
USDJPY 96
EURUSD 64
BTCUSD 41
ETHUSD 29
GBPUSD 23
NZDUSD 19
US30 14
AUDCAD 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 142
USDJPY 9
EURUSD 16
BTCUSD 9
ETHUSD -11
GBPUSD 3
NZDUSD 4
US30 -13
AUDCAD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.7K
USDJPY 930
EURUSD 2K
BTCUSD 89K
ETHUSD -6.6K
GBPUSD 510
NZDUSD 521
US30 -1.3K
AUDCAD 318
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +195.90 USD
Worst Trade: -147 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +100.57 USD
Massima perdita consecutiva: -13.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SGAdvisoryLtd-Live
0.00 × 1
Brickhill-Live
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 7
InstaForex-HongKong.com
0.00 × 1
LiteForex-Cent.com
0.00 × 1
Trading.com-Real 17
0.06 × 72
HIG-Real Accounts 2 Server
0.17 × 23
JustForex-Live
0.18 × 303
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
JFD-Live
0.43 × 75
OracleFinanceInternational-Live
0.50 × 2
Swissquote-Real1
0.50 × 8
AxisCapital-Live
0.50 × 24
ICMarkets-Live3
0.53 × 9259
ICMarkets-Live20
0.54 × 84
UniverseWheel-Live
0.64 × 126
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 59
ICMarkets-Live01
0.72 × 53803
TitanFX-02
0.75 × 8
Armada-Live
0.76 × 4223
ICMarkets-Live04
0.77 × 85358
ICMarkets-Live02
0.79 × 10803
ICMarkets-Live19
0.79 × 222
367 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 17:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.06 06:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.25 19:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.24 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.16 05:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.14 20:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.06 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.03 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
