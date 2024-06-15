SinyallerBölümler
Phuwasit Ngamtipakon

BB AXI 10K

Phuwasit Ngamtipakon
0 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 5%
Axi.SVG-US10-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 048
Kârla kapanan işlemler:
780 (74.42%)
Zararla kapanan işlemler:
268 (25.57%)
En iyi işlem:
1 144.44 USD
En kötü işlem:
-743.75 USD
Brüt kâr:
13 483.97 USD (347 532 pips)
Brüt zarar:
-12 852.47 USD (251 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
118 (528.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 423.77 USD (47)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.28%
Maks. mevduat yükü:
18.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
684 (65.27%)
Satış işlemleri:
364 (34.73%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
17.29 USD
Ortalama zarar:
-47.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
60 (-2 692.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 651.78 USD (31)
Aylık büyüme:
0.74%
Yıllık tahmin:
9.17%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 128.79 USD
Maksimum:
5 268.91 USD (37.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.62% (5 268.91 USD)
Varlığa göre:
33.19% (4 134.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 490
NZDCAD 290
USOIL 268
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 262
NZDCAD -1.3K
USOIL 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -88K
NZDCAD -31K
USOIL 213K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 144.44 USD
En kötü işlem: -744 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +528.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 692.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi.SVG-US10-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.29 08:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 367 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 19:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 15:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.31 00:09
No swaps are charged on the signal account
2025.02.14 01:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 263 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 10:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.22 11:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.16 01:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.07 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.22 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
