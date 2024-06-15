SegnaliSezioni
Phuwasit Ngamtipakon

BB AXI 10K

Phuwasit Ngamtipakon
0 recensioni
Affidabilità
70 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 5%
Axi.SVG-US10-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 048
Profit Trade:
780 (74.42%)
Loss Trade:
268 (25.57%)
Best Trade:
1 144.44 USD
Worst Trade:
-743.75 USD
Profitto lordo:
13 483.97 USD (347 532 pips)
Perdita lorda:
-12 852.47 USD (251 739 pips)
Vincite massime consecutive:
118 (528.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 423.77 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.28%
Massimo carico di deposito:
18.75%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
684 (65.27%)
Short Trade:
364 (34.73%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
17.29 USD
Perdita media:
-47.96 USD
Massime perdite consecutive:
60 (-2 692.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 651.78 USD (31)
Crescita mensile:
0.74%
Previsione annuale:
9.17%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 128.79 USD
Massimale:
5 268.91 USD (37.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.62% (5 268.91 USD)
Per equità:
33.19% (4 134.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 490
NZDCAD 290
USOIL 268
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 262
NZDCAD -1.3K
USOIL 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -88K
NZDCAD -31K
USOIL 213K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 144.44 USD
Worst Trade: -744 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +528.89 USD
Massima perdita consecutiva: -2 692.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi.SVG-US10-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.29 08:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 367 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 19:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 15:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.31 00:09
No swaps are charged on the signal account
2025.02.14 01:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 263 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 10:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.22 11:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.16 01:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.07 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.22 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
