SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BB AXI 10K
Phuwasit Ngamtipakon

BB AXI 10K

Phuwasit Ngamtipakon
0 avis
Fiabilité
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 5%
Axi.SVG-US10-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 046
Bénéfice trades:
778 (74.37%)
Perte trades:
268 (25.62%)
Meilleure transaction:
1 144.44 USD
Pire transaction:
-743.75 USD
Bénéfice brut:
13 474.70 USD (346 183 pips)
Perte brute:
-12 852.47 USD (251 739 pips)
Gains consécutifs maximales:
116 (519.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 423.77 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
98.28%
Charge de dépôt maximale:
18.75%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.12
Longs trades:
682 (65.20%)
Courts trades:
364 (34.80%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
17.32 USD
Perte moyenne:
-47.96 USD
Pertes consécutives maximales:
60 (-2 692.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 651.78 USD (31)
Croissance mensuelle:
0.66%
Prévision annuelle:
8.04%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 128.79 USD
Maximal:
5 268.91 USD (37.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.62% (5 268.91 USD)
Par fonds propres:
33.19% (4 134.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 490
NZDCAD 290
USOIL 266
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 262
NZDCAD -1.3K
USOIL 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -88K
NZDCAD -31K
USOIL 211K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 144.44 USD
Pire transaction: -744 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 31
Bénéfice consécutif maximal: +519.62 USD
Perte consécutive maximale: -2 692.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi.SVG-US10-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.05.29 08:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 367 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 19:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 15:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.31 00:09
No swaps are charged on the signal account
2025.02.14 01:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 263 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 10:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.22 11:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.16 01:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.07 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.22 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BB AXI 10K
30 USD par mois
5%
0
0
USD
10K
USD
70
98%
1 046
74%
98%
1.04
0.59
USD
39%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.