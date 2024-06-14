- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
703
Kârla kapanan işlemler:
476 (67.70%)
Zararla kapanan işlemler:
227 (32.29%)
En iyi işlem:
257.98 USD
En kötü işlem:
-449.42 USD
Brüt kâr:
10 680.83 USD (29 891 111 pips)
Brüt zarar:
-8 791.16 USD (26 096 051 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (457.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
866.59 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
416 (59.17%)
Satış işlemleri:
287 (40.83%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
2.69 USD
Ortalama kâr:
22.44 USD
Ortalama zarar:
-38.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 051.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 805.75 USD (8)
Aylık büyüme:
-23.01%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
837.25 USD
Maksimum:
4 300.72 USD (32.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.73% (4 300.72 USD)
Varlığa göre:
36.03% (3 179.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|219
|BTCUSD
|167
|EURUSD
|67
|USOIL
|50
|ETHUSD
|49
|AUDNZD
|41
|AUDCAD
|33
|GBPCAD
|20
|XNGUSD
|10
|XAGUSD
|10
|USDCAD
|9
|TSLA
|5
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|4
|US500
|3
|NVDA
|3
|EURAUD
|2
|NFLX
|2
|USTEC
|2
|NZDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-537
|BTCUSD
|-15
|EURUSD
|435
|USOIL
|1.2K
|ETHUSD
|-106
|AUDNZD
|-41
|AUDCAD
|65
|GBPCAD
|31
|XNGUSD
|147
|XAGUSD
|-2
|USDCAD
|82
|TSLA
|100
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|39
|US500
|1
|NVDA
|82
|EURAUD
|10
|NFLX
|420
|USTEC
|7
|NZDCAD
|0
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1M
|BTCUSD
|2.6M
|EURUSD
|27K
|USOIL
|107K
|ETHUSD
|-99K
|AUDNZD
|-2.7K
|AUDCAD
|7.6K
|GBPCAD
|1.8K
|XNGUSD
|15K
|XAGUSD
|-452
|USDCAD
|12K
|TSLA
|10K
|NZDUSD
|489
|USDJPY
|2.9K
|US500
|6.1K
|NVDA
|8.2K
|EURAUD
|812
|NFLX
|42K
|USTEC
|68K
|NZDCAD
|18
|GBPUSD
|232
|USDCHF
|19
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +257.98 USD
En kötü işlem: -449 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +457.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 051.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 26
|0.10 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 5
|
Pepperstone-Edge05
|0.25 × 24
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 75
|
ICMarkets-Live08
|0.35 × 69
|
ICMarkets-Live10
|0.52 × 111
|
Exness-Real18
|0.73 × 299
|
AsiaNuggets-Live
|0.81 × 146
|
ICMarketsSC-Live22
|1.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|1.65 × 455
|
ICMarketsSC-Live24
|1.85 × 26
|
ICMarkets-Live12
|1.97 × 38
|
ICMarkets-Live03
|2.00 × 2
|
Exness-Real11
|2.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|2.04 × 105
|
TitanFX-01
|2.15 × 60
|
RoboForex-ProCent
|2.29 × 7
|
Swissquote-Live6
|2.33 × 3
|
Alpari-Standard2
|2.50 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
27%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
70
16%
703
67%
100%
1.21
2.69
USD
USD
40%
1:200