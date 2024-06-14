SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Testing mt4
Abdul Salam

Testing mt4

Abdul Salam
0 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 27%
Exness-Real3
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
703
Kârla kapanan işlemler:
476 (67.70%)
Zararla kapanan işlemler:
227 (32.29%)
En iyi işlem:
257.98 USD
En kötü işlem:
-449.42 USD
Brüt kâr:
10 680.83 USD (29 891 111 pips)
Brüt zarar:
-8 791.16 USD (26 096 051 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (457.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
866.59 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
416 (59.17%)
Satış işlemleri:
287 (40.83%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
2.69 USD
Ortalama kâr:
22.44 USD
Ortalama zarar:
-38.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 051.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 805.75 USD (8)
Aylık büyüme:
-23.01%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
837.25 USD
Maksimum:
4 300.72 USD (32.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.73% (4 300.72 USD)
Varlığa göre:
36.03% (3 179.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 219
BTCUSD 167
EURUSD 67
USOIL 50
ETHUSD 49
AUDNZD 41
AUDCAD 33
GBPCAD 20
XNGUSD 10
XAGUSD 10
USDCAD 9
TSLA 5
NZDUSD 4
USDJPY 4
US500 3
NVDA 3
EURAUD 2
NFLX 2
USTEC 2
NZDCAD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -537
BTCUSD -15
EURUSD 435
USOIL 1.2K
ETHUSD -106
AUDNZD -41
AUDCAD 65
GBPCAD 31
XNGUSD 147
XAGUSD -2
USDCAD 82
TSLA 100
NZDUSD 4
USDJPY 39
US500 1
NVDA 82
EURAUD 10
NFLX 420
USTEC 7
NZDCAD 0
GBPUSD 2
USDCHF 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1M
BTCUSD 2.6M
EURUSD 27K
USOIL 107K
ETHUSD -99K
AUDNZD -2.7K
AUDCAD 7.6K
GBPCAD 1.8K
XNGUSD 15K
XAGUSD -452
USDCAD 12K
TSLA 10K
NZDUSD 489
USDJPY 2.9K
US500 6.1K
NVDA 8.2K
EURAUD 812
NFLX 42K
USTEC 68K
NZDCAD 18
GBPUSD 232
USDCHF 19
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +257.98 USD
En kötü işlem: -449 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +457.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 051.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MBTrading-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 8
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.10 × 10
RoboForex-ECN
0.20 × 5
Pepperstone-Edge05
0.25 × 24
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 75
ICMarkets-Live08
0.35 × 69
ICMarkets-Live10
0.52 × 111
Exness-Real18
0.73 × 299
AsiaNuggets-Live
0.81 × 146
ICMarketsSC-Live22
1.00 × 3
Tickmill-Live02
1.65 × 455
ICMarketsSC-Live24
1.85 × 26
ICMarkets-Live12
1.97 × 38
ICMarkets-Live03
2.00 × 2
Exness-Real11
2.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
2.04 × 105
TitanFX-01
2.15 × 60
RoboForex-ProCent
2.29 × 7
Swissquote-Live6
2.33 × 3
Alpari-Standard2
2.50 × 4
31 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.16 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 476 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 18:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 05:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.20 07:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.05.29 13:12
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.08 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Testing mt4
Ayda 30 USD
27%
0
0
USD
6.2K
USD
70
16%
703
67%
100%
1.21
2.69
USD
40%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.