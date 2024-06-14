- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
703
Profit Trade:
476 (67.70%)
Loss Trade:
227 (32.29%)
Best Trade:
257.98 USD
Worst Trade:
-449.42 USD
Profitto lordo:
10 680.83 USD (29 891 111 pips)
Perdita lorda:
-8 791.16 USD (26 096 051 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (457.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
866.59 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.60%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
416 (59.17%)
Short Trade:
287 (40.83%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
2.69 USD
Profitto medio:
22.44 USD
Perdita media:
-38.73 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 051.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 805.75 USD (8)
Crescita mensile:
-23.01%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
837.25 USD
Massimale:
4 300.72 USD (32.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.73% (4 300.72 USD)
Per equità:
36.03% (3 179.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|219
|BTCUSD
|167
|EURUSD
|67
|USOIL
|50
|ETHUSD
|49
|AUDNZD
|41
|AUDCAD
|33
|GBPCAD
|20
|XNGUSD
|10
|XAGUSD
|10
|USDCAD
|9
|TSLA
|5
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|4
|US500
|3
|NVDA
|3
|EURAUD
|2
|NFLX
|2
|USTEC
|2
|NZDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-537
|BTCUSD
|-15
|EURUSD
|435
|USOIL
|1.2K
|ETHUSD
|-106
|AUDNZD
|-41
|AUDCAD
|65
|GBPCAD
|31
|XNGUSD
|147
|XAGUSD
|-2
|USDCAD
|82
|TSLA
|100
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|39
|US500
|1
|NVDA
|82
|EURAUD
|10
|NFLX
|420
|USTEC
|7
|NZDCAD
|0
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1M
|BTCUSD
|2.6M
|EURUSD
|27K
|USOIL
|107K
|ETHUSD
|-99K
|AUDNZD
|-2.7K
|AUDCAD
|7.6K
|GBPCAD
|1.8K
|XNGUSD
|15K
|XAGUSD
|-452
|USDCAD
|12K
|TSLA
|10K
|NZDUSD
|489
|USDJPY
|2.9K
|US500
|6.1K
|NVDA
|8.2K
|EURAUD
|812
|NFLX
|42K
|USTEC
|68K
|NZDCAD
|18
|GBPUSD
|232
|USDCHF
|19
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +257.98 USD
Worst Trade: -449 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +457.49 USD
Massima perdita consecutiva: -1 051.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 26
|0.10 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 5
|
Pepperstone-Edge05
|0.25 × 24
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 75
|
ICMarkets-Live08
|0.35 × 69
|
ICMarkets-Live10
|0.52 × 111
|
Exness-Real18
|0.73 × 299
|
AsiaNuggets-Live
|0.81 × 146
|
ICMarketsSC-Live22
|1.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|1.65 × 455
|
ICMarketsSC-Live24
|1.85 × 26
|
ICMarkets-Live12
|1.97 × 38
|
ICMarkets-Live03
|2.00 × 2
|
Exness-Real11
|2.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|2.04 × 105
|
TitanFX-01
|2.15 × 60
|
RoboForex-ProCent
|2.29 × 7
|
Swissquote-Live6
|2.33 × 3
|
Alpari-Standard2
|2.50 × 4
