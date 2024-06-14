SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Testing mt4
Abdul Salam

Testing mt4

Abdul Salam
0 recensioni
Affidabilità
70 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 27%
Exness-Real3
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
703
Profit Trade:
476 (67.70%)
Loss Trade:
227 (32.29%)
Best Trade:
257.98 USD
Worst Trade:
-449.42 USD
Profitto lordo:
10 680.83 USD (29 891 111 pips)
Perdita lorda:
-8 791.16 USD (26 096 051 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (457.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
866.59 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.60%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
416 (59.17%)
Short Trade:
287 (40.83%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
2.69 USD
Profitto medio:
22.44 USD
Perdita media:
-38.73 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 051.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 805.75 USD (8)
Crescita mensile:
-23.01%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
837.25 USD
Massimale:
4 300.72 USD (32.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.73% (4 300.72 USD)
Per equità:
36.03% (3 179.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 219
BTCUSD 167
EURUSD 67
USOIL 50
ETHUSD 49
AUDNZD 41
AUDCAD 33
GBPCAD 20
XNGUSD 10
XAGUSD 10
USDCAD 9
TSLA 5
NZDUSD 4
USDJPY 4
US500 3
NVDA 3
EURAUD 2
NFLX 2
USTEC 2
NZDCAD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -537
BTCUSD -15
EURUSD 435
USOIL 1.2K
ETHUSD -106
AUDNZD -41
AUDCAD 65
GBPCAD 31
XNGUSD 147
XAGUSD -2
USDCAD 82
TSLA 100
NZDUSD 4
USDJPY 39
US500 1
NVDA 82
EURAUD 10
NFLX 420
USTEC 7
NZDCAD 0
GBPUSD 2
USDCHF 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1M
BTCUSD 2.6M
EURUSD 27K
USOIL 107K
ETHUSD -99K
AUDNZD -2.7K
AUDCAD 7.6K
GBPCAD 1.8K
XNGUSD 15K
XAGUSD -452
USDCAD 12K
TSLA 10K
NZDUSD 489
USDJPY 2.9K
US500 6.1K
NVDA 8.2K
EURAUD 812
NFLX 42K
USTEC 68K
NZDCAD 18
GBPUSD 232
USDCHF 19
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +257.98 USD
Worst Trade: -449 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +457.49 USD
Massima perdita consecutiva: -1 051.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MBTrading-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 8
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.10 × 10
RoboForex-ECN
0.20 × 5
Pepperstone-Edge05
0.25 × 24
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 75
ICMarkets-Live08
0.35 × 69
ICMarkets-Live10
0.52 × 111
Exness-Real18
0.73 × 299
AsiaNuggets-Live
0.81 × 146
ICMarketsSC-Live22
1.00 × 3
Tickmill-Live02
1.65 × 455
ICMarketsSC-Live24
1.85 × 26
ICMarkets-Live12
1.97 × 38
ICMarkets-Live03
2.00 × 2
Exness-Real11
2.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
2.04 × 105
TitanFX-01
2.15 × 60
RoboForex-ProCent
2.29 × 7
Swissquote-Live6
2.33 × 3
Alpari-Standard2
2.50 × 4
31 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 476 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 18:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 05:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.20 07:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.05.29 13:12
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.08 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
