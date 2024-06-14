SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Testing mt4
Abdul Salam

Testing mt4

Abdul Salam
0 avis
Fiabilité
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 25%
Exness-Real3
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
688
Bénéfice trades:
465 (67.58%)
Perte trades:
223 (32.41%)
Meilleure transaction:
257.98 USD
Pire transaction:
-449.42 USD
Bénéfice brut:
10 538.44 USD (29 756 515 pips)
Perte brute:
-8 772.19 USD (26 080 936 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (457.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
866.59 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.60%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
0.41
Longs trades:
407 (59.16%)
Courts trades:
281 (40.84%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
2.57 USD
Bénéfice moyen:
22.66 USD
Perte moyenne:
-39.34 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-1 051.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 805.75 USD (8)
Croissance mensuelle:
-24.55%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
837.25 USD
Maximal:
4 300.72 USD (32.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.73% (4 300.72 USD)
Par fonds propres:
36.03% (3 179.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 204
BTCUSD 167
EURUSD 67
USOIL 50
ETHUSD 49
AUDNZD 41
AUDCAD 33
GBPCAD 20
XNGUSD 10
XAGUSD 10
USDCAD 9
TSLA 5
NZDUSD 4
USDJPY 4
US500 3
NVDA 3
EURAUD 2
NFLX 2
USTEC 2
NZDCAD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -661
BTCUSD -15
EURUSD 435
USOIL 1.2K
ETHUSD -106
AUDNZD -41
AUDCAD 65
GBPCAD 31
XNGUSD 147
XAGUSD -2
USDCAD 82
TSLA 100
NZDUSD 4
USDJPY 39
US500 1
NVDA 82
EURAUD 10
NFLX 420
USTEC 7
NZDCAD 0
GBPUSD 2
USDCHF 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 921K
BTCUSD 2.6M
EURUSD 27K
USOIL 107K
ETHUSD -99K
AUDNZD -2.7K
AUDCAD 7.6K
GBPCAD 1.8K
XNGUSD 15K
XAGUSD -452
USDCAD 12K
TSLA 10K
NZDUSD 489
USDJPY 2.9K
US500 6.1K
NVDA 8.2K
EURAUD 812
NFLX 42K
USTEC 68K
NZDCAD 18
GBPUSD 232
USDCHF 19
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +257.98 USD
Pire transaction: -449 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +457.49 USD
Perte consécutive maximale: -1 051.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MBTrading-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 8
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.10 × 10
RoboForex-ECN
0.20 × 5
Pepperstone-Edge05
0.25 × 24
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 75
ICMarkets-Live08
0.35 × 69
ICMarkets-Live10
0.52 × 111
Exness-Real18
0.73 × 299
AsiaNuggets-Live
0.81 × 146
ICMarketsSC-Live22
1.00 × 3
Tickmill-Live02
1.65 × 455
ICMarketsSC-Live24
1.85 × 26
ICMarkets-Live12
1.97 × 38
ICMarkets-Live03
2.00 × 2
Exness-Real11
2.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
2.04 × 105
TitanFX-01
2.15 × 60
RoboForex-ProCent
2.29 × 7
Swissquote-Live6
2.33 × 3
Alpari-Standard2
2.50 × 4
31 plus...
Aucun avis
2025.09.16 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 476 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 18:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 05:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.20 07:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.05.29 13:12
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.08 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
