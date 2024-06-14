Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MBTrading-Live 0.00 × 3 ICMarkets-Live05 0.00 × 8 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 3 ICMarkets-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 3 XMGlobal-Real 26 0.10 × 10 RoboForex-ECN 0.20 × 5 Pepperstone-Edge05 0.25 × 24 ICMarketsSC-Live06 0.35 × 75 ICMarkets-Live08 0.35 × 69 ICMarkets-Live10 0.52 × 111 Exness-Real18 0.73 × 299 AsiaNuggets-Live 0.81 × 146 ICMarketsSC-Live22 1.00 × 3 Tickmill-Live02 1.65 × 455 ICMarketsSC-Live24 1.85 × 26 ICMarkets-Live12 1.97 × 38 ICMarkets-Live03 2.00 × 2 Exness-Real11 2.00 × 2 AxiTrader-US09-Live 2.04 × 105 TitanFX-01 2.15 × 60 RoboForex-ProCent 2.29 × 7 Swissquote-Live6 2.33 × 3 Alpari-Standard2 2.50 × 4 31 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou