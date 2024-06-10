- Büyüme
İşlemler:
793
Kârla kapanan işlemler:
554 (69.86%)
Zararla kapanan işlemler:
239 (30.14%)
En iyi işlem:
167.31 USD
En kötü işlem:
-50.82 USD
Brüt kâr:
1 264.61 USD (76 465 pips)
Brüt zarar:
-799.33 USD (65 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (24.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
194.72 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
53.93%
Maks. mevduat yükü:
42.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
445 (56.12%)
Satış işlemleri:
348 (43.88%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
2.28 USD
Ortalama zarar:
-3.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-184.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-184.47 USD (7)
Aylık büyüme:
1.35%
Yıllık tahmin:
19.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.67 USD
Maksimum:
184.47 USD (12.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.75% (184.47 USD)
Varlığa göre:
56.90% (710.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|186
|GBPCHF
|153
|USDCAD
|143
|NZDUSD
|133
|NZDCAD
|106
|AUDNZD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|91
|GBPCHF
|127
|USDCAD
|73
|NZDUSD
|90
|NZDCAD
|52
|AUDNZD
|32
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-4.8K
|GBPCHF
|4.8K
|USDCAD
|-145
|NZDUSD
|4.4K
|NZDCAD
|4.5K
|AUDNZD
|2.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +167.31 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +24.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -184.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.25 × 12
|
FocusMarkets-Real-4
|0.50 × 4
|
ThreeTrader-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 351
|
ICMarketsSC-Live07
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|1.04 × 23
|
AxionTrade-Live
|2.19 × 36
|
ICMarketsSC-Live31
|4.50 × 16
|
SimpleFX-LiveUK
|5.30 × 27
|
FBS-Real-7
|5.45 × 1000
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|8.52 × 21
|
RoboForex-Pro
|22.27 × 15
