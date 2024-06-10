SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Diamond MD Med 33
Marlo Rey R Diamante

Diamond MD Med 33

Marlo Rey R Diamante
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 51%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
793
Kârla kapanan işlemler:
554 (69.86%)
Zararla kapanan işlemler:
239 (30.14%)
En iyi işlem:
167.31 USD
En kötü işlem:
-50.82 USD
Brüt kâr:
1 264.61 USD (76 465 pips)
Brüt zarar:
-799.33 USD (65 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (24.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
194.72 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
53.93%
Maks. mevduat yükü:
42.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
445 (56.12%)
Satış işlemleri:
348 (43.88%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
2.28 USD
Ortalama zarar:
-3.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-184.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-184.47 USD (7)
Aylık büyüme:
1.35%
Yıllık tahmin:
19.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.67 USD
Maksimum:
184.47 USD (12.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.75% (184.47 USD)
Varlığa göre:
56.90% (710.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 186
GBPCHF 153
USDCAD 143
NZDUSD 133
NZDCAD 106
AUDNZD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 91
GBPCHF 127
USDCAD 73
NZDUSD 90
NZDCAD 52
AUDNZD 32
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -4.8K
GBPCHF 4.8K
USDCAD -145
NZDUSD 4.4K
NZDCAD 4.5K
AUDNZD 2.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.31 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +24.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -184.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.25 × 12
FocusMarkets-Real-4
0.50 × 4
ThreeTrader-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 351
ICMarketsSC-Live07
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
1.04 × 23
AxionTrade-Live
2.19 × 36
ICMarketsSC-Live31
4.50 × 16
SimpleFX-LiveUK
5.30 × 27
FBS-Real-7
5.45 × 1000
ICMCapitalVC-LIVE2
8.52 × 21
RoboForex-Pro
22.27 × 15
İnceleme yok
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.17 23:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.08 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.21 03:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.10 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.10 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.19 10:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.19 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.12 04:11
Share of trading days is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.