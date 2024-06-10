SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Diamond MD Med 33
Marlo Rey R Diamante

Diamond MD Med 33

Marlo Rey R Diamante
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 51%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
793
Profit Trade:
554 (69.86%)
Loss Trade:
239 (30.14%)
Best Trade:
167.31 USD
Worst Trade:
-50.82 USD
Profitto lordo:
1 264.61 USD (76 465 pips)
Perdita lorda:
-799.33 USD (65 136 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (24.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
194.72 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
53.93%
Massimo carico di deposito:
42.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
445 (56.12%)
Short Trade:
348 (43.88%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
2.28 USD
Perdita media:
-3.34 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-184.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-184.47 USD (7)
Crescita mensile:
1.29%
Previsione annuale:
19.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.67 USD
Massimale:
184.47 USD (12.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.75% (184.47 USD)
Per equità:
56.90% (710.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 186
GBPCHF 153
USDCAD 143
NZDUSD 133
NZDCAD 106
AUDNZD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 91
GBPCHF 127
USDCAD 73
NZDUSD 90
NZDCAD 52
AUDNZD 32
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -4.8K
GBPCHF 4.8K
USDCAD -145
NZDUSD 4.4K
NZDCAD 4.5K
AUDNZD 2.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.31 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +24.59 USD
Massima perdita consecutiva: -184.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.25 × 12
FocusMarkets-Real-4
0.50 × 4
ThreeTrader-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 351
ICMarketsSC-Live07
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
1.04 × 23
AxionTrade-Live
2.19 × 36
ICMarketsSC-Live31
4.50 × 16
SimpleFX-LiveUK
5.30 × 27
FBS-Real-7
5.45 × 1000
ICMCapitalVC-LIVE2
8.52 × 21
RoboForex-Pro
22.27 × 15
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.17 23:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.08 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.21 03:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.10 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.10 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.19 10:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.19 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.12 04:11
Share of trading days is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.