- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
793
Profit Trade:
554 (69.86%)
Loss Trade:
239 (30.14%)
Best Trade:
167.31 USD
Worst Trade:
-50.82 USD
Profitto lordo:
1 264.61 USD (76 465 pips)
Perdita lorda:
-799.33 USD (65 136 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (24.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
194.72 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
53.93%
Massimo carico di deposito:
42.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
445 (56.12%)
Short Trade:
348 (43.88%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
2.28 USD
Perdita media:
-3.34 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-184.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-184.47 USD (7)
Crescita mensile:
1.29%
Previsione annuale:
19.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.67 USD
Massimale:
184.47 USD (12.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.75% (184.47 USD)
Per equità:
56.90% (710.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|186
|GBPCHF
|153
|USDCAD
|143
|NZDUSD
|133
|NZDCAD
|106
|AUDNZD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|91
|GBPCHF
|127
|USDCAD
|73
|NZDUSD
|90
|NZDCAD
|52
|AUDNZD
|32
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-4.8K
|GBPCHF
|4.8K
|USDCAD
|-145
|NZDUSD
|4.4K
|NZDCAD
|4.5K
|AUDNZD
|2.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +167.31 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +24.59 USD
Massima perdita consecutiva: -184.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.25 × 12
|
FocusMarkets-Real-4
|0.50 × 4
|
ThreeTrader-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 351
|
ICMarketsSC-Live07
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|1.04 × 23
|
AxionTrade-Live
|2.19 × 36
|
ICMarketsSC-Live31
|4.50 × 16
|
SimpleFX-LiveUK
|5.30 × 27
|
FBS-Real-7
|5.45 × 1000
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|8.52 × 21
|
RoboForex-Pro
|22.27 × 15
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
51%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
68
100%
793
69%
54%
1.58
0.59
USD
USD
57%
1:500