Marlo Rey R Diamante

Diamond MD Med 33

Marlo Rey R Diamante
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 51%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
793
Bénéfice trades:
554 (69.86%)
Perte trades:
239 (30.14%)
Meilleure transaction:
167.31 USD
Pire transaction:
-50.82 USD
Bénéfice brut:
1 264.61 USD (76 465 pips)
Perte brute:
-799.33 USD (65 136 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (24.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
194.72 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
53.93%
Charge de dépôt maximale:
42.18%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
2.52
Longs trades:
445 (56.12%)
Courts trades:
348 (43.88%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
2.28 USD
Perte moyenne:
-3.34 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-184.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-184.47 USD (7)
Croissance mensuelle:
1.45%
Prévision annuelle:
19.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.67 USD
Maximal:
184.47 USD (12.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.75% (184.47 USD)
Par fonds propres:
56.90% (710.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 186
GBPCHF 153
USDCAD 143
NZDUSD 133
NZDCAD 106
AUDNZD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 91
GBPCHF 127
USDCAD 73
NZDUSD 90
NZDCAD 52
AUDNZD 32
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -4.8K
GBPCHF 4.8K
USDCAD -145
NZDUSD 4.4K
NZDCAD 4.5K
AUDNZD 2.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +167.31 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +24.59 USD
Perte consécutive maximale: -184.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.25 × 12
FocusMarkets-Real-4
0.50 × 4
ThreeTrader-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 351
ICMarketsSC-Live07
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
1.04 × 23
AxionTrade-Live
2.19 × 36
ICMarketsSC-Live31
4.50 × 16
SimpleFX-LiveUK
5.30 × 27
FBS-Real-7
5.45 × 1000
ICMCapitalVC-LIVE2
8.52 × 21
RoboForex-Pro
22.27 × 15
Aucun avis
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.17 23:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.08 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.21 03:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.10 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.10 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.19 10:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.19 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.12 04:11
Share of trading days is too low
