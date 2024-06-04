SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JASON RLKS_8YR_M1 TMGM403
Yui Ming Wan

JASON RLKS_8YR_M1 TMGM403

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 81%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 875
Kârla kapanan işlemler:
3 028 (78.14%)
Zararla kapanan işlemler:
847 (21.86%)
En iyi işlem:
2 411.12 USD
En kötü işlem:
-421.16 USD
Brüt kâr:
36 480.30 USD (841 859 pips)
Brüt zarar:
-21 684.99 USD (806 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (115.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 520.08 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
8.52
Alış işlemleri:
1 977 (51.02%)
Satış işlemleri:
1 898 (48.98%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
3.82 USD
Ortalama kâr:
12.05 USD
Ortalama zarar:
-25.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 368.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 736.25 USD (6)
Aylık büyüme:
1.62%
Yıllık tahmin:
19.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 736.25 USD (7.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.33% (1 726.32 USD)
Varlığa göre:
72.80% (14 997.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 1101
EURJPY 428
AUDCAD 407
GBPNZD 405
NZDUSD 331
USDSGD 298
AUDSGD 210
AUDUSD 179
AUDCHF 168
EURUSD 121
EURCHF 58
AUDJPY 54
CHFJPY 48
USDCAD 38
CADCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 1.6K
EURJPY 224
AUDCAD 1.4K
GBPNZD 1.9K
NZDUSD 323
USDSGD 1.9K
AUDSGD 196
AUDUSD 2.5K
AUDCHF 1.3K
EURUSD 737
EURCHF 550
AUDJPY 629
CHFJPY 225
USDCAD 1.3K
CADCHF 171
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -51K
EURJPY 5.5K
AUDCAD 39K
GBPNZD 10K
NZDUSD -4.2K
USDSGD 9.8K
AUDSGD 15K
AUDUSD 25K
AUDCHF 150
EURUSD 17K
EURCHF 15K
AUDJPY -33K
CHFJPY -14K
USDCAD -7.9K
CADCHF 9.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 411.12 USD
En kötü işlem: -421 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +115.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 368.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 205
Exness-Real18
1.25 × 4
İnceleme yok
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 16:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 03:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 19:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 14:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 12:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 11:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 20:46
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 14:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 12:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 09:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.