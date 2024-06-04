- Crescita
Trade:
3 875
Profit Trade:
3 028 (78.14%)
Loss Trade:
847 (21.86%)
Best Trade:
2 411.12 USD
Worst Trade:
-421.16 USD
Profitto lordo:
36 480.30 USD (841 859 pips)
Perdita lorda:
-21 684.99 USD (806 329 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (115.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 520.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.97%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
8.52
Long Trade:
1 977 (51.02%)
Short Trade:
1 898 (48.98%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
3.82 USD
Profitto medio:
12.05 USD
Perdita media:
-25.60 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 368.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 736.25 USD (6)
Crescita mensile:
1.84%
Previsione annuale:
22.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 736.25 USD (7.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.33% (1 726.32 USD)
Per equità:
72.80% (14 997.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1101
|EURJPY
|428
|AUDCAD
|407
|GBPNZD
|405
|NZDUSD
|331
|USDSGD
|298
|AUDSGD
|210
|AUDUSD
|179
|AUDCHF
|168
|EURUSD
|121
|EURCHF
|58
|AUDJPY
|54
|CHFJPY
|48
|USDCAD
|38
|CADCHF
|29
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|1.6K
|EURJPY
|224
|AUDCAD
|1.4K
|GBPNZD
|1.9K
|NZDUSD
|323
|USDSGD
|1.9K
|AUDSGD
|196
|AUDUSD
|2.5K
|AUDCHF
|1.3K
|EURUSD
|737
|EURCHF
|550
|AUDJPY
|629
|CHFJPY
|225
|USDCAD
|1.3K
|CADCHF
|171
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-51K
|EURJPY
|5.5K
|AUDCAD
|39K
|GBPNZD
|10K
|NZDUSD
|-4.2K
|USDSGD
|9.8K
|AUDSGD
|15K
|AUDUSD
|25K
|AUDCHF
|150
|EURUSD
|17K
|EURCHF
|15K
|AUDJPY
|-33K
|CHFJPY
|-14K
|USDCAD
|-7.9K
|CADCHF
|9.7K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 411.12 USD
Worst Trade: -421 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +115.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1 368.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
