Yui Ming Wan

JASON RLKS_8YR_M1 TMGM403

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
69 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 81%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 875
Profit Trade:
3 028 (78.14%)
Loss Trade:
847 (21.86%)
Best Trade:
2 411.12 USD
Worst Trade:
-421.16 USD
Profitto lordo:
36 480.30 USD (841 859 pips)
Perdita lorda:
-21 684.99 USD (806 329 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (115.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 520.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.97%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
8.52
Long Trade:
1 977 (51.02%)
Short Trade:
1 898 (48.98%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
3.82 USD
Profitto medio:
12.05 USD
Perdita media:
-25.60 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 368.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 736.25 USD (6)
Crescita mensile:
1.84%
Previsione annuale:
22.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 736.25 USD (7.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.33% (1 726.32 USD)
Per equità:
72.80% (14 997.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1101
EURJPY 428
AUDCAD 407
GBPNZD 405
NZDUSD 331
USDSGD 298
AUDSGD 210
AUDUSD 179
AUDCHF 168
EURUSD 121
EURCHF 58
AUDJPY 54
CHFJPY 48
USDCAD 38
CADCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 1.6K
EURJPY 224
AUDCAD 1.4K
GBPNZD 1.9K
NZDUSD 323
USDSGD 1.9K
AUDSGD 196
AUDUSD 2.5K
AUDCHF 1.3K
EURUSD 737
EURCHF 550
AUDJPY 629
CHFJPY 225
USDCAD 1.3K
CADCHF 171
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -51K
EURJPY 5.5K
AUDCAD 39K
GBPNZD 10K
NZDUSD -4.2K
USDSGD 9.8K
AUDSGD 15K
AUDUSD 25K
AUDCHF 150
EURUSD 17K
EURCHF 15K
AUDJPY -33K
CHFJPY -14K
USDCAD -7.9K
CADCHF 9.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 411.12 USD
Worst Trade: -421 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +115.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1 368.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 205
Exness-Real18
1.25 × 4
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 16:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 03:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 19:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 14:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 12:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 11:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 20:46
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 14:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 12:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 09:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JASON RLKS_8YR_M1 TMGM403
30USD al mese
81%
0
0
USD
20K
USD
69
100%
3 875
78%
100%
1.68
3.82
USD
73%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.