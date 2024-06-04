SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JASON RLKS_8YR_M1 TMGM403
Yui Ming Wan

JASON RLKS_8YR_M1 TMGM403

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
69 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 81%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 872
Bénéfice trades:
3 026 (78.15%)
Perte trades:
846 (21.85%)
Meilleure transaction:
2 411.12 USD
Pire transaction:
-421.16 USD
Bénéfice brut:
36 474.95 USD (841 376 pips)
Perte brute:
-21 681.27 USD (805 776 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (115.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 520.08 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
27.97%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
8.52
Longs trades:
1 974 (50.98%)
Courts trades:
1 898 (49.02%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
3.82 USD
Bénéfice moyen:
12.05 USD
Perte moyenne:
-25.63 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 368.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 736.25 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.89%
Prévision annuelle:
22.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 736.25 USD (7.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.33% (1 726.32 USD)
Par fonds propres:
72.80% (14 997.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 1098
EURJPY 428
AUDCAD 407
GBPNZD 405
NZDUSD 331
USDSGD 298
AUDSGD 210
AUDUSD 179
AUDCHF 168
EURUSD 121
EURCHF 58
AUDJPY 54
CHFJPY 48
USDCAD 38
CADCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 1.6K
EURJPY 224
AUDCAD 1.4K
GBPNZD 1.9K
NZDUSD 323
USDSGD 1.9K
AUDSGD 196
AUDUSD 2.5K
AUDCHF 1.3K
EURUSD 737
EURCHF 550
AUDJPY 629
CHFJPY 225
USDCAD 1.3K
CADCHF 171
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -51K
EURJPY 5.5K
AUDCAD 39K
GBPNZD 10K
NZDUSD -4.2K
USDSGD 9.8K
AUDSGD 15K
AUDUSD 25K
AUDCHF 150
EURUSD 17K
EURCHF 15K
AUDJPY -33K
CHFJPY -14K
USDCAD -7.9K
CADCHF 9.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 411.12 USD
Pire transaction: -421 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +115.38 USD
Perte consécutive maximale: -1 368.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 205
Exness-Real18
1.25 × 4
Aucun avis
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 16:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 03:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 19:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 14:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 12:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 11:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 20:46
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 14:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 12:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 09:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.