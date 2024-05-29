- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
518
Kârla kapanan işlemler:
479 (92.47%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (7.53%)
En iyi işlem:
295.38 USD
En kötü işlem:
-539.00 USD
Brüt kâr:
2 053.86 USD (61 286 pips)
Brüt zarar:
-1 525.93 USD (74 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
186 (223.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
466.83 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
52.62%
Maks. mevduat yükü:
19.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
304 (58.69%)
Satış işlemleri:
214 (41.31%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
4.29 USD
Ortalama zarar:
-39.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-348.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-539.00 USD (1)
Aylık büyüme:
7.81%
Yıllık tahmin:
94.81%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.17 USD
Maksimum:
539.00 USD (36.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.75% (539.00 USD)
Varlığa göre:
37.51% (496.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|498
|archived
|17
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-108
|archived
|572
|XAUUSD
|64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-14K
|archived
|0
|XAUUSD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +295.38 USD
En kötü işlem: -539 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +223.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -348.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 56
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 40
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
53%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
74
96%
518
92%
53%
1.34
1.02
USD
USD
38%
1:500