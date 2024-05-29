SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TTS Novry Simanjuntak Master 12
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Novry Simanjuntak Master 12

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 53%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
518
Kârla kapanan işlemler:
479 (92.47%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (7.53%)
En iyi işlem:
295.38 USD
En kötü işlem:
-539.00 USD
Brüt kâr:
2 053.86 USD (61 286 pips)
Brüt zarar:
-1 525.93 USD (74 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
186 (223.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
466.83 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
52.62%
Maks. mevduat yükü:
19.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
304 (58.69%)
Satış işlemleri:
214 (41.31%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
4.29 USD
Ortalama zarar:
-39.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-348.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-539.00 USD (1)
Aylık büyüme:
7.81%
Yıllık tahmin:
94.81%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.17 USD
Maksimum:
539.00 USD (36.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.75% (539.00 USD)
Varlığa göre:
37.51% (496.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 498
archived 17
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -108
archived 572
XAUUSD 64
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -14K
archived 0
XAUUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +295.38 USD
En kötü işlem: -539 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +223.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -348.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Standard2
0.00 × 1
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
XMTrading-Real 40
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
GMI-Live14
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 56
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 40
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 28
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 4
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
202 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.30 12:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.05.28 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 13:23
Share of trading days is too low
2025.01.21 09:49
Share of trading days is too low
2025.01.14 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.11 09:11
No swaps are charged
2024.12.11 09:11
No swaps are charged
2024.12.11 08:43
No swaps are charged on the signal account
2024.12.02 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 10:38
Share of trading days is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TTS Novry Simanjuntak Master 12
Ayda 100 USD
53%
0
0
USD
1.5K
USD
74
96%
518
92%
53%
1.34
1.02
USD
38%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.