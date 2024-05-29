SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TTS Novry Simanjuntak Master 12
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Novry Simanjuntak Master 12

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 avis
Fiabilité
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 53%
FBS-Real-7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
518
Bénéfice trades:
479 (92.47%)
Perte trades:
39 (7.53%)
Meilleure transaction:
295.38 USD
Pire transaction:
-539.00 USD
Bénéfice brut:
2 053.86 USD (61 286 pips)
Perte brute:
-1 525.93 USD (74 465 pips)
Gains consécutifs maximales:
186 (223.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
466.83 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
52.62%
Charge de dépôt maximale:
19.34%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.98
Longs trades:
304 (58.69%)
Courts trades:
214 (41.31%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
4.29 USD
Perte moyenne:
-39.13 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-348.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-539.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
9.78%
Prévision annuelle:
118.67%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
72.17 USD
Maximal:
539.00 USD (36.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.75% (539.00 USD)
Par fonds propres:
37.51% (496.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 498
archived 17
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -108
archived 572
XAUUSD 64
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -14K
archived 0
XAUUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +295.38 USD
Pire transaction: -539 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +223.41 USD
Perte consécutive maximale: -348.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Standard2
0.00 × 1
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
XMTrading-Real 40
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
GMI-Live14
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 56
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 40
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 28
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 4
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
202 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.30 12:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.05.28 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 13:23
Share of trading days is too low
2025.01.21 09:49
Share of trading days is too low
2025.01.14 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.11 09:11
No swaps are charged
2024.12.11 09:11
No swaps are charged
2024.12.11 08:43
No swaps are charged on the signal account
2024.12.02 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 10:38
Share of trading days is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TTS Novry Simanjuntak Master 12
100 USD par mois
53%
0
0
USD
1.5K
USD
74
96%
518
92%
53%
1.34
1.02
USD
38%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.