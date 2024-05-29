Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Standard2 0.00 × 1 PurpleTradingSC-03Demo 0.00 × 1 XMGlobal-Real 251 0.00 × 1 Pepperstone-Edge04 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 2 XMTrading-Real 40 0.00 × 4 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 2 GMI-Live14 0.00 × 2 TitanFX-Demo01 0.00 × 56 FPMarketsLLC-Live3 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 1 VantageInternational-Live 8 0.00 × 1 VantageInternational-Live 11 0.00 × 40 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 28 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 Exness-Real25 0.00 × 2 FxPro.com-Real08 0.00 × 6 STARTRADERINTL-Live2 0.00 × 1 ATFXGM8-Live 0.00 × 1 XMTrading-Real 31 0.00 × 4 OctaFX-Real8 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live11 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 33 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 202 plus...