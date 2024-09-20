- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
607
Kârla kapanan işlemler:
346 (57.00%)
Zararla kapanan işlemler:
261 (43.00%)
En iyi işlem:
45.63 USD
En kötü işlem:
-83.65 USD
Brüt kâr:
6 834.76 USD (53 815 pips)
Brüt zarar:
-5 172.68 USD (36 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (272.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.44 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
2.24%
Maks. mevduat yükü:
15.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
5.69
Alış işlemleri:
302 (49.75%)
Satış işlemleri:
305 (50.25%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
2.74 USD
Ortalama kâr:
19.75 USD
Ortalama zarar:
-19.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-257.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.13 USD (7)
Aylık büyüme:
7.82%
Yıllık tahmin:
94.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.79 USD
Maksimum:
292.28 USD (12.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.16% (292.28 USD)
Varlığa göre:
8.04% (184.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|607
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.63 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +272.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
FocusMarkets-Real-4
|0.32 × 19
|
ICMarketsSC-Live04
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|1.21 × 99
|
ThreeTrader-Live
|1.50 × 182
|
AxioryAsia-02Live
|2.86 × 97
|
PlexyTrade-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|3.08 × 40
|
Pepperstone-Edge05
|5.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|5.21 × 117
|
FBS-Real-7
|6.21 × 789
|
GOMarketsMU-Real 2
|8.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|10.20 × 107
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|12.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|12.63 × 118
|
Darwinex-Live-2
|19.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|19.36 × 33
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
166%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
70
100%
607
57%
2%
1.32
2.74
USD
USD
12%
1:500
欢迎中国朋友跟单交流VX+ hsudyu