Sinyaller / MetaTrader 4 / Hunting Cat Scalper Set C
Pak Hong Poon

Hunting Cat Scalper Set C

Pak Hong Poon
1 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 166%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
607
Kârla kapanan işlemler:
346 (57.00%)
Zararla kapanan işlemler:
261 (43.00%)
En iyi işlem:
45.63 USD
En kötü işlem:
-83.65 USD
Brüt kâr:
6 834.76 USD (53 815 pips)
Brüt zarar:
-5 172.68 USD (36 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (272.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.44 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
2.24%
Maks. mevduat yükü:
15.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
5.69
Alış işlemleri:
302 (49.75%)
Satış işlemleri:
305 (50.25%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
2.74 USD
Ortalama kâr:
19.75 USD
Ortalama zarar:
-19.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-257.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.13 USD (7)
Aylık büyüme:
7.82%
Yıllık tahmin:
94.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.79 USD
Maksimum:
292.28 USD (12.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.16% (292.28 USD)
Varlığa göre:
8.04% (184.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 607
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.63 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +272.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
FocusMarkets-Real-4
0.32 × 19
ICMarketsSC-Live04
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.21 × 99
ThreeTrader-Live
1.50 × 182
AxioryAsia-02Live
2.86 × 97
PlexyTrade-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
3.08 × 40
Pepperstone-Edge05
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
5.21 × 117
FBS-Real-7
6.21 × 789
GOMarketsMU-Real 2
8.38 × 8
ICMarketsSC-Live11
10.20 × 107
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
12.50 × 2
Axi-US06-Live
12.63 × 118
Darwinex-Live-2
19.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
19.36 × 33
Ortalama derecelendirme:
Yao Zou
1450
Yao Zou 2024.09.20 04:19 
 

欢迎中国朋友跟单交流VX+ hsudyu

2025.02.06 17:26
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.71% of days out of 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 15:18
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.72% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 04:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.09 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.06 05:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.31 06:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.30 21:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.30 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.30 03:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.17 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.12 15:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.11 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.08 05:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.03 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.18 10:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hunting Cat Scalper Set C
Ayda 30 USD
166%
0
0
USD
2.7K
USD
70
100%
607
57%
2%
1.32
2.74
USD
12%
1:500
