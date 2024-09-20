SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hunting Cat Scalper Set C
Pak Hong Poon

Hunting Cat Scalper Set C

Pak Hong Poon
1 avis
Fiabilité
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 166%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
607
Bénéfice trades:
346 (57.00%)
Perte trades:
261 (43.00%)
Meilleure transaction:
45.63 USD
Pire transaction:
-83.65 USD
Bénéfice brut:
6 834.76 USD (53 815 pips)
Perte brute:
-5 172.68 USD (36 490 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (272.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
272.44 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
2.24%
Charge de dépôt maximale:
15.92%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
24 minutes
Facteur de récupération:
5.69
Longs trades:
302 (49.75%)
Courts trades:
305 (50.25%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
2.74 USD
Bénéfice moyen:
19.75 USD
Perte moyenne:
-19.82 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-257.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-257.13 USD (7)
Croissance mensuelle:
7.26%
Prévision annuelle:
88.12%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
96.79 USD
Maximal:
292.28 USD (12.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.16% (292.28 USD)
Par fonds propres:
8.04% (184.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 607
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.63 USD
Pire transaction: -84 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +272.44 USD
Perte consécutive maximale: -257.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
FocusMarkets-Real-4
0.32 × 19
ICMarketsSC-Live04
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.21 × 99
ThreeTrader-Live
1.50 × 182
AxioryAsia-02Live
2.86 × 97
PlexyTrade-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
3.08 × 40
Pepperstone-Edge05
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
5.21 × 117
FBS-Real-7
6.21 × 789
GOMarketsMU-Real 2
8.38 × 8
ICMarketsSC-Live11
10.20 × 107
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
12.50 × 2
Axi-US06-Live
12.63 × 118
Darwinex-Live-2
19.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
19.36 × 33
Note moyenne:
Yao Zou
1450
Yao Zou 2024.09.20 04:19 
 

欢迎中国朋友跟单交流VX+ hsudyu

2025.02.06 17:26
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.71% of days out of 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 15:18
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.72% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 04:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.09 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.06 05:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.31 06:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.30 21:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.30 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.30 03:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.17 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.12 15:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.11 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.08 05:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.03 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.18 10:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.