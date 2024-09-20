Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 1 FocusMarkets-Real-4 0.32 × 19 ICMarketsSC-Live04 1.00 × 1 Tickmill-Live08 1.21 × 99 ThreeTrader-Live 1.50 × 182 AxioryAsia-02Live 2.86 × 97 PlexyTrade-Live 3.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 3.08 × 40 Pepperstone-Edge05 5.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live2 5.21 × 117 FBS-Real-7 6.21 × 789 GOMarketsMU-Real 2 8.38 × 8 ICMarketsSC-Live11 10.20 × 107 ForexTimeFXTM-ECN-Zero 12.50 × 2 Axi-US06-Live 12.63 × 118 Darwinex-Live-2 19.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live12 19.36 × 33 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou