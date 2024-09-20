SegnaliSezioni
Pak Hong Poon

Hunting Cat Scalper Set C

Pak Hong Poon
1 recensione
Affidabilità
70 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 166%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
607
Profit Trade:
346 (57.00%)
Loss Trade:
261 (43.00%)
Best Trade:
45.63 USD
Worst Trade:
-83.65 USD
Profitto lordo:
6 834.76 USD (53 815 pips)
Perdita lorda:
-5 172.68 USD (36 490 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (272.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
272.44 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
2.24%
Massimo carico di deposito:
15.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
5.69
Long Trade:
302 (49.75%)
Short Trade:
305 (50.25%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
2.74 USD
Profitto medio:
19.75 USD
Perdita media:
-19.82 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-257.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.13 USD (7)
Crescita mensile:
7.25%
Previsione annuale:
88.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.79 USD
Massimale:
292.28 USD (12.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.16% (292.28 USD)
Per equità:
8.04% (184.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 607
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.63 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +272.44 USD
Massima perdita consecutiva: -257.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
FocusMarkets-Real-4
0.32 × 19
ICMarketsSC-Live04
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.21 × 99
ThreeTrader-Live
1.50 × 182
AxioryAsia-02Live
2.86 × 97
PlexyTrade-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
3.08 × 40
Pepperstone-Edge05
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
5.21 × 117
FBS-Real-7
6.21 × 789
GOMarketsMU-Real 2
8.38 × 8
ICMarketsSC-Live11
10.20 × 107
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
12.50 × 2
Axi-US06-Live
12.63 × 118
Darwinex-Live-2
19.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
19.36 × 33
Valutazione media:
Yao Zou
1450
Yao Zou 2024.09.20 04:19 
 

欢迎中国朋友跟单交流VX+ hsudyu

2025.02.06 17:26
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.71% of days out of 255 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 15:18
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.72% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 04:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.09 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.06 05:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.31 06:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.30 21:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.30 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.30 03:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.17 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.12 15:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.11 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.08 05:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.03 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.18 10:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
