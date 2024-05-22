SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / YEE RLKS_10YR_M1 TMGM272
Yui Ming Wan

YEE RLKS_10YR_M1 TMGM272

Yui Ming Wan
0 inceleme
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -63%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 439
Kârla kapanan işlemler:
1 875 (76.87%)
Zararla kapanan işlemler:
564 (23.12%)
En iyi işlem:
2 305.83 USD
En kötü işlem:
-2 035.33 USD
Brüt kâr:
14 933.89 USD (525 516 pips)
Brüt zarar:
-25 332.81 USD (604 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (109.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 141.63 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
97.45%
Maks. mevduat yükü:
27.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
1 193 (48.91%)
Satış işlemleri:
1 246 (51.09%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-4.26 USD
Ortalama kâr:
7.96 USD
Ortalama zarar:
-44.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-4 175.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 444.24 USD (9)
Aylık büyüme:
1.17%
Yıllık tahmin:
14.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 041.08 USD
Maksimum:
17 655.88 USD (74.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.62% (17 750.47 USD)
Varlığa göre:
71.92% (14 484.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 767
AUDCAD 341
NZDUSD 227
USDSGD 200
AUDUSD 168
GBPNZD 138
EURJPY 138
USDCNH 100
EURCHF 76
AUDCHF 74
CHFJPY 54
USDCAD 49
NZDCAD 47
AUDJPY 43
CADCHF 16
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 850
AUDCAD 609
NZDUSD 287
USDSGD 212
AUDUSD 929
GBPNZD 837
EURJPY 95
USDCNH 13
EURCHF 424
AUDCHF -1.5K
CHFJPY -825
USDCAD -309
NZDCAD 107
AUDJPY -12K
CADCHF 88
USDCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -28K
AUDCAD 36K
NZDUSD 8.1K
USDSGD 11K
AUDUSD 27K
GBPNZD -28K
EURJPY 7.8K
USDCNH -836
EURCHF 22K
AUDCHF -9.5K
CHFJPY -33K
USDCAD -22K
NZDCAD 10K
AUDJPY -82K
CADCHF 5.1K
USDCHF -30
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 305.83 USD
En kötü işlem: -2 035 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +109.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 175.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.15 × 221
Exness-Real18
0.50 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.03.04 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 18:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 23:03
No swaps are charged
2024.09.30 23:03
No swaps are charged
2024.09.27 23:04
No swaps are charged on the signal account
2024.08.13 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 14:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 19:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 11:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 10:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 09:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 03:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 00:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 23:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 09:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.25 07:24
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YEE RLKS_10YR_M1 TMGM272
Ayda 30 USD
-63%
0
0
USD
14K
USD
71
100%
2 439
76%
97%
0.58
-4.26
USD
76%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.