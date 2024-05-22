SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / YEE RLKS_10YR_M1 TMGM272
Yui Ming Wan

YEE RLKS_10YR_M1 TMGM272

Yui Ming Wan
0 avis
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -63%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 439
Bénéfice trades:
1 875 (76.87%)
Perte trades:
564 (23.12%)
Meilleure transaction:
2 305.83 USD
Pire transaction:
-2 035.33 USD
Bénéfice brut:
14 933.89 USD (525 516 pips)
Perte brute:
-25 332.81 USD (604 412 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (109.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 141.63 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
97.45%
Charge de dépôt maximale:
27.12%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
1 193 (48.91%)
Courts trades:
1 246 (51.09%)
Facteur de profit:
0.59
Rendement attendu:
-4.26 USD
Bénéfice moyen:
7.96 USD
Perte moyenne:
-44.92 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-4 175.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 444.24 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.20%
Prévision annuelle:
14.59%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 041.08 USD
Maximal:
17 655.88 USD (74.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.62% (17 750.47 USD)
Par fonds propres:
71.92% (14 484.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 767
AUDCAD 341
NZDUSD 227
USDSGD 200
AUDUSD 168
GBPNZD 138
EURJPY 138
USDCNH 100
EURCHF 76
AUDCHF 74
CHFJPY 54
USDCAD 49
NZDCAD 47
AUDJPY 43
CADCHF 16
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 850
AUDCAD 609
NZDUSD 287
USDSGD 212
AUDUSD 929
GBPNZD 837
EURJPY 95
USDCNH 13
EURCHF 424
AUDCHF -1.5K
CHFJPY -825
USDCAD -309
NZDCAD 107
AUDJPY -12K
CADCHF 88
USDCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -28K
AUDCAD 36K
NZDUSD 8.1K
USDSGD 11K
AUDUSD 27K
GBPNZD -28K
EURJPY 7.8K
USDCNH -836
EURCHF 22K
AUDCHF -9.5K
CHFJPY -33K
USDCAD -22K
NZDCAD 10K
AUDJPY -82K
CADCHF 5.1K
USDCHF -30
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 305.83 USD
Pire transaction: -2 035 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +109.25 USD
Perte consécutive maximale: -4 175.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.15 × 221
Exness-Real18
0.50 × 4
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.03.04 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 18:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 23:03
No swaps are charged
2024.09.30 23:03
No swaps are charged
2024.09.27 23:04
No swaps are charged on the signal account
2024.08.13 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 14:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 19:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 11:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 10:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 09:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 03:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 00:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 23:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 09:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.25 07:24
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
YEE RLKS_10YR_M1 TMGM272
30 USD par mois
-63%
0
0
USD
14K
USD
71
100%
2 439
76%
97%
0.58
-4.26
USD
76%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.