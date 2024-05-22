- Crescita
Trade:
2 439
Profit Trade:
1 875 (76.87%)
Loss Trade:
564 (23.12%)
Best Trade:
2 305.83 USD
Worst Trade:
-2 035.33 USD
Profitto lordo:
14 933.89 USD (525 516 pips)
Perdita lorda:
-25 332.81 USD (604 412 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (109.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 141.63 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
97.45%
Massimo carico di deposito:
27.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
1 193 (48.91%)
Short Trade:
1 246 (51.09%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-4.26 USD
Profitto medio:
7.96 USD
Perdita media:
-44.92 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-4 175.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 444.24 USD (9)
Crescita mensile:
1.16%
Previsione annuale:
14.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 041.08 USD
Massimale:
17 655.88 USD (74.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.62% (17 750.47 USD)
Per equità:
71.92% (14 484.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|767
|AUDCAD
|341
|NZDUSD
|227
|USDSGD
|200
|AUDUSD
|168
|GBPNZD
|138
|EURJPY
|138
|USDCNH
|100
|EURCHF
|76
|AUDCHF
|74
|CHFJPY
|54
|USDCAD
|49
|NZDCAD
|47
|AUDJPY
|43
|CADCHF
|16
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|850
|AUDCAD
|609
|NZDUSD
|287
|USDSGD
|212
|AUDUSD
|929
|GBPNZD
|837
|EURJPY
|95
|USDCNH
|13
|EURCHF
|424
|AUDCHF
|-1.5K
|CHFJPY
|-825
|USDCAD
|-309
|NZDCAD
|107
|AUDJPY
|-12K
|CADCHF
|88
|USDCHF
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-28K
|AUDCAD
|36K
|NZDUSD
|8.1K
|USDSGD
|11K
|AUDUSD
|27K
|GBPNZD
|-28K
|EURJPY
|7.8K
|USDCNH
|-836
|EURCHF
|22K
|AUDCHF
|-9.5K
|CHFJPY
|-33K
|USDCAD
|-22K
|NZDCAD
|10K
|AUDJPY
|-82K
|CADCHF
|5.1K
|USDCHF
|-30
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +2 305.83 USD
Worst Trade: -2 035 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +109.25 USD
Massima perdita consecutiva: -4 175.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.15 × 221
|
Exness-Real18
|0.50 × 4
Non ci sono recensioni
