SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / YEE RLKS_10YR_M1 TMGM272
Yui Ming Wan

YEE RLKS_10YR_M1 TMGM272

Yui Ming Wan
0 recensioni
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -63%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 439
Profit Trade:
1 875 (76.87%)
Loss Trade:
564 (23.12%)
Best Trade:
2 305.83 USD
Worst Trade:
-2 035.33 USD
Profitto lordo:
14 933.89 USD (525 516 pips)
Perdita lorda:
-25 332.81 USD (604 412 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (109.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 141.63 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
97.45%
Massimo carico di deposito:
27.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
1 193 (48.91%)
Short Trade:
1 246 (51.09%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-4.26 USD
Profitto medio:
7.96 USD
Perdita media:
-44.92 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-4 175.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 444.24 USD (9)
Crescita mensile:
1.16%
Previsione annuale:
14.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 041.08 USD
Massimale:
17 655.88 USD (74.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.62% (17 750.47 USD)
Per equità:
71.92% (14 484.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 767
AUDCAD 341
NZDUSD 227
USDSGD 200
AUDUSD 168
GBPNZD 138
EURJPY 138
USDCNH 100
EURCHF 76
AUDCHF 74
CHFJPY 54
USDCAD 49
NZDCAD 47
AUDJPY 43
CADCHF 16
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 850
AUDCAD 609
NZDUSD 287
USDSGD 212
AUDUSD 929
GBPNZD 837
EURJPY 95
USDCNH 13
EURCHF 424
AUDCHF -1.5K
CHFJPY -825
USDCAD -309
NZDCAD 107
AUDJPY -12K
CADCHF 88
USDCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -28K
AUDCAD 36K
NZDUSD 8.1K
USDSGD 11K
AUDUSD 27K
GBPNZD -28K
EURJPY 7.8K
USDCNH -836
EURCHF 22K
AUDCHF -9.5K
CHFJPY -33K
USDCAD -22K
NZDCAD 10K
AUDJPY -82K
CADCHF 5.1K
USDCHF -30
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 305.83 USD
Worst Trade: -2 035 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +109.25 USD
Massima perdita consecutiva: -4 175.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.15 × 221
Exness-Real18
0.50 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.03.04 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 18:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 23:03
No swaps are charged
2024.09.30 23:03
No swaps are charged
2024.09.27 23:04
No swaps are charged on the signal account
2024.08.13 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 14:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 19:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 11:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 10:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 09:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 03:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 00:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 23:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 09:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.25 07:24
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
YEE RLKS_10YR_M1 TMGM272
30USD al mese
-63%
0
0
USD
14K
USD
71
100%
2 439
76%
97%
0.58
-4.26
USD
76%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.