Dhanapat Nitisvarodom

Grid DMA1 Commodity

Dhanapat Nitisvarodom
Güvenilirlik
75 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 533%
Pepperstone-Edge05
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 789
Kârla kapanan işlemler:
1 667 (93.18%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (6.82%)
En iyi işlem:
19.14 USD
En kötü işlem:
-92.21 USD
Brüt kâr:
2 407.30 USD (848 595 pips)
Brüt zarar:
-666.50 USD (161 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
233 (531.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
531.22 USD (233)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
94.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
3.35
Alış işlemleri:
1 726 (96.48%)
Satış işlemleri:
63 (3.52%)
Kâr faktörü:
3.61
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
1.44 USD
Ortalama zarar:
-5.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-7.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-358.82 USD (10)
Aylık büyüme:
0.48%
Yıllık tahmin:
5.74%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
518.89 USD (23.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.68% (518.89 USD)
Varlığa göre:
87.52% (2 234.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SpotCrude 788
Copper 402
SpotBrent 321
XRPUSD 210
VIX 68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SpotCrude 892
Copper 290
SpotBrent 384
XRPUSD 213
VIX -39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SpotCrude 331K
Copper 182K
SpotBrent 146K
XRPUSD 48K
VIX -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.14 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 233
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +531.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Dynamic Grid on Multi-Assets - Commodity

  • WTI
  • Copper

2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 09:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.08 23:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 19:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 18:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 17:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 14:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 18:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 15:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 02:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
