SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Grid DMA1 Commodity
Dhanapat Nitisvarodom

Grid DMA1 Commodity

Dhanapat Nitisvarodom
0 avis
Fiabilité
75 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 532%
Pepperstone-Edge05
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 786
Bénéfice trades:
1 664 (93.16%)
Perte trades:
122 (6.83%)
Meilleure transaction:
19.14 USD
Pire transaction:
-92.21 USD
Bénéfice brut:
2 400.81 USD (842 195 pips)
Perte brute:
-666.50 USD (161 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
233 (531.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
531.22 USD (233)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
94.57%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
3.34
Longs trades:
1 723 (96.47%)
Courts trades:
63 (3.53%)
Facteur de profit:
3.60
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
1.44 USD
Perte moyenne:
-5.46 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-7.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-358.82 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.32%
Prévision annuelle:
3.84%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
518.89 USD (23.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.68% (518.89 USD)
Par fonds propres:
87.52% (2 234.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SpotCrude 788
Copper 402
SpotBrent 318
XRPUSD 210
VIX 68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SpotCrude 892
Copper 290
SpotBrent 377
XRPUSD 213
VIX -39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SpotCrude 331K
Copper 182K
SpotBrent 140K
XRPUSD 48K
VIX -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.14 USD
Pire transaction: -92 USD
Gains consécutifs maximales: 233
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +531.22 USD
Perte consécutive maximale: -7.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Dynamic Grid on Multi-Assets - Commodity

  • WTI
  • Copper

2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 09:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.08 23:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 19:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 18:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 17:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 14:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 18:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 15:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 02:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Grid DMA1 Commodity
30 USD par mois
532%
0
0
USD
4K
USD
75
96%
1 786
93%
100%
3.60
0.97
USD
88%
1:200
