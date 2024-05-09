- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 789
Profit Trade:
1 667 (93.18%)
Loss Trade:
122 (6.82%)
Best Trade:
19.14 USD
Worst Trade:
-92.21 USD
Profitto lordo:
2 407.30 USD (848 595 pips)
Perdita lorda:
-666.50 USD (161 239 pips)
Vincite massime consecutive:
233 (531.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
531.22 USD (233)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
94.57%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
3.35
Long Trade:
1 726 (96.48%)
Short Trade:
63 (3.52%)
Fattore di profitto:
3.61
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-5.46 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-7.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-358.82 USD (10)
Crescita mensile:
0.49%
Previsione annuale:
5.74%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
518.89 USD (23.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.68% (518.89 USD)
Per equità:
87.52% (2 234.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|788
|Copper
|402
|SpotBrent
|321
|XRPUSD
|210
|VIX
|68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SpotCrude
|892
|Copper
|290
|SpotBrent
|384
|XRPUSD
|213
|VIX
|-39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SpotCrude
|331K
|Copper
|182K
|SpotBrent
|146K
|XRPUSD
|48K
|VIX
|-1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.14 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 233
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +531.22 USD
Massima perdita consecutiva: -7.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Dynamic Grid on Multi-Assets - Commodity
- WTI
- Copper
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
533%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
75
96%
1 789
93%
100%
3.61
0.97
USD
USD
88%
1:200