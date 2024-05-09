SegnaliSezioni
Dhanapat Nitisvarodom

Grid DMA1 Commodity

Dhanapat Nitisvarodom
0 recensioni
Affidabilità
75 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 533%
Pepperstone-Edge05
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 789
Profit Trade:
1 667 (93.18%)
Loss Trade:
122 (6.82%)
Best Trade:
19.14 USD
Worst Trade:
-92.21 USD
Profitto lordo:
2 407.30 USD (848 595 pips)
Perdita lorda:
-666.50 USD (161 239 pips)
Vincite massime consecutive:
233 (531.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
531.22 USD (233)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
94.57%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
3.35
Long Trade:
1 726 (96.48%)
Short Trade:
63 (3.52%)
Fattore di profitto:
3.61
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-5.46 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-7.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-358.82 USD (10)
Crescita mensile:
0.49%
Previsione annuale:
5.74%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
518.89 USD (23.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.68% (518.89 USD)
Per equità:
87.52% (2 234.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SpotCrude 788
Copper 402
SpotBrent 321
XRPUSD 210
VIX 68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SpotCrude 892
Copper 290
SpotBrent 384
XRPUSD 213
VIX -39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SpotCrude 331K
Copper 182K
SpotBrent 146K
XRPUSD 48K
VIX -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.14 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 233
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +531.22 USD
Massima perdita consecutiva: -7.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Dynamic Grid on Multi-Assets - Commodity

  • WTI
  • Copper

2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 09:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.08 23:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 19:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 18:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 17:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 14:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 18:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 15:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 02:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
