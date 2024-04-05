Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-MT4 0.00 × 1 OneTrade-Real 0.00 × 5 ForexTime-Cent 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 Abshire-SmithMT4-Live 0.83 × 12 FXCM-USDReal03 0.84 × 891 Harborx-Institutional 3.65 × 66 FxPro.com-Real03 4.44 × 522 FXCM-USDReal02 5.67 × 3