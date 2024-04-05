SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fxfsdfs
Zhan Ye Wu

Fxfsdfs

Zhan Ye Wu
0 inceleme
Güvenilirlik
93 hafta
0 / 0 USD
Ayda 584 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 8%
FXCM-USDReal03
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
721
Kârla kapanan işlemler:
179 (24.82%)
Zararla kapanan işlemler:
542 (75.17%)
En iyi işlem:
4 855.14 USD
En kötü işlem:
-198.24 USD
Brüt kâr:
49 598.71 USD (281 952 pips)
Brüt zarar:
-43 199.18 USD (265 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2 649.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 517.09 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
91.93%
Maks. mevduat yükü:
23.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
374 (51.87%)
Satış işlemleri:
347 (48.13%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
8.88 USD
Ortalama kâr:
277.09 USD
Ortalama zarar:
-79.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-2 282.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 625.04 USD (28)
Aylık büyüme:
-26.16%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 060.53 USD
Maksimum:
7 328.16 USD (35.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.11% (7 328.16 USD)
Varlığa göre:
3.14% (108.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 281
GBPUSD 207
XAUUSD 124
USDJPY 109
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -1.8K
GBPUSD -3.6K
XAUUSD 9.9K
USDJPY 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -9.8K
GBPUSD -15K
XAUUSD 43K
USDJPY -2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 855.14 USD
En kötü işlem: -198 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +2 649.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 282.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-MT4
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 5
ForexTime-Cent
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Abshire-SmithMT4-Live
0.83 × 12
FXCM-USDReal03
0.84 × 891
Harborx-Institutional
3.65 × 66
FxPro.com-Real03
4.44 × 522
FXCM-USDReal02
5.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fxfsdfs
Ayda 584 USD
8%
0
0
USD
3K
USD
93
100%
721
24%
92%
1.14
8.88
USD
69%
1:200
