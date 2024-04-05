- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
721
Kârla kapanan işlemler:
179 (24.82%)
Zararla kapanan işlemler:
542 (75.17%)
En iyi işlem:
4 855.14 USD
En kötü işlem:
-198.24 USD
Brüt kâr:
49 598.71 USD (281 952 pips)
Brüt zarar:
-43 199.18 USD (265 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2 649.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 517.09 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
91.93%
Maks. mevduat yükü:
23.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
374 (51.87%)
Satış işlemleri:
347 (48.13%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
8.88 USD
Ortalama kâr:
277.09 USD
Ortalama zarar:
-79.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-2 282.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 625.04 USD (28)
Aylık büyüme:
-26.16%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 060.53 USD
Maksimum:
7 328.16 USD (35.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.11% (7 328.16 USD)
Varlığa göre:
3.14% (108.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|281
|GBPUSD
|207
|XAUUSD
|124
|USDJPY
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-1.8K
|GBPUSD
|-3.6K
|XAUUSD
|9.9K
|USDJPY
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-9.8K
|GBPUSD
|-15K
|XAUUSD
|43K
|USDJPY
|-2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 855.14 USD
En kötü işlem: -198 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +2 649.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 282.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-MT4
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 5
|
ForexTime-Cent
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Abshire-SmithMT4-Live
|0.83 × 12
|
FXCM-USDReal03
|0.84 × 891
|
Harborx-Institutional
|3.65 × 66
|
FxPro.com-Real03
|4.44 × 522
|
FXCM-USDReal02
|5.67 × 3
İnceleme yok
