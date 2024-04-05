SignauxSections
Zhan Ye Wu

Fxfsdfs

Zhan Ye Wu
0 avis
Fiabilité
92 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 584 USD par mois
croissance depuis 2023 1%
FXCM-USDReal03
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
720
Bénéfice trades:
178 (24.72%)
Perte trades:
542 (75.28%)
Meilleure transaction:
4 855.14 USD
Pire transaction:
-198.24 USD
Bénéfice brut:
49 414.57 USD (281 116 pips)
Perte brute:
-43 199.18 USD (265 815 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2 649.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 517.09 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
91.93%
Charge de dépôt maximale:
23.67%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.85
Longs trades:
374 (51.94%)
Courts trades:
346 (48.06%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
8.63 USD
Bénéfice moyen:
277.61 USD
Perte moyenne:
-79.70 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-2 282.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 625.04 USD (28)
Croissance mensuelle:
-32.61%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 060.53 USD
Maximal:
7 328.16 USD (35.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.11% (7 328.16 USD)
Par fonds propres:
3.14% (108.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 280
GBPUSD 207
XAUUSD 124
USDJPY 109
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -1.9K
GBPUSD -3.6K
XAUUSD 9.9K
USDJPY 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -11K
GBPUSD -15K
XAUUSD 43K
USDJPY -2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 855.14 USD
Pire transaction: -198 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +2 649.00 USD
Perte consécutive maximale: -2 282.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-MT4
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 5
ForexTime-Cent
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Abshire-SmithMT4-Live
0.83 × 12
FXCM-USDReal03
0.84 × 891
Harborx-Institutional
3.65 × 66
FxPro.com-Real03
4.44 × 522
FXCM-USDReal02
5.67 × 3
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fxfsdfs
584 USD par mois
1%
0
0
USD
2.8K
USD
92
100%
720
24%
92%
1.14
8.63
USD
69%
1:200
